Μιλουτίνοφ στο Gazzetta: «Οι φίλαθλοί μας ήταν συγκλονιστικοί, όλοι είμαστε σε αποστολή!»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε στο Gazzetta για την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό της EuroLeague (24/5, 21:00), την παρουσία των οπαδών των «ερυθρόλευκων» στο T-Center και τον μεγάλο στόχο των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια, αποκλείοντας στον ημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε. Οι Πειραιώτες δεν άφησαν περιθώριο αμφισβήτησης στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε στο Gazzetta για την κυρίαρχη εμφάνιση απέναντι στη Φενέρ.

Έχεις αγωνιστεί τόσες φορές ως αντίπαλος στο ΟΑΚΑ. Πώς ήταν να βλέπεις τόσες χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού στις εξέδρες; Ήταν παράξενο ακόμα και για εσένα;

«Ναι, ναι! Ήταν πραγματικά περίεργο να βλέπεις τόσους οπαδούς του Ολυμπιακού σε αυτό το γήπεδο. Ήταν συγκλονιστικοί απόψε! Μας έδωσαν τεράστια ώθηση, ειδικά στο ξεκίνημα του αγώνα. Παίζαμε καλά και εκείνοι μάς έδωσαν το έξτρα μπουστάρισμα για να παίξουμε ακόμα καλύτερα, να ανεβάσουμε την απόδοσή μας και να ελέγξουμε τον ρυθμό του αγώνα.

Νομίζω ότι είχαμε τον έλεγχο και στα 40 λεπτά. Ακόμα κι όταν η Φενέρμπαχτσε πλησίασε στο σκορ, οι φίλαθλοί μας ήταν εκεί. Μας βοήθησαν, μας έδωσαν φτερά και μας στήριξαν συνεχώς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Συγχαρητήρια στους οπαδούς μας και συνολικά στον οργανισμό του Ολυμπιακού».

Με βάση την εικόνα του Ολυμπιακού στον ημιτελικό, φαίνεται πως είστε όλοι σε αποστολή… Ότι έχετε λοκάρει αυτόν τον τίτλο.

«Όλοι είμαστε σε αποστολή. Όλοι μας. Δεν πανηγυρίζουμε ιδιαίτερα, γιατί δεν έχουμε κατακτήσει ακόμα τίποτα. Έχουμε μπροστά μας ένα ακόμα παιχνίδι. Αν πάρουμε άλλη μία νίκη, τότε θα πανηγυρίσουμε».

Τελικά, ποια ομάδα ταιριάζει περισσότερο στον Ολυμπιακό; Η Ρεάλ ή η Βαλένθια;

«Όποιος κι αν έρθει, θα είναι δύσκολος αντίπαλος. Όπως ήταν και απόψε. Εμείς πρέπει απλώς να κοιτάξουμε τη δουλειά μας, να ξεκουραστούμε και να προετοιμαστούμε σωστά μόλις μάθουμε ποιος θα είναι ο αντίπαλός μας στον τελικό».

