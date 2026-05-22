Ολυμπιακός: Αν όχι τώρα, πότε;

Ο Γιάννης Πάλλας γράφει για την μεγάλη ευκαιρία που έχει ο Ολυμπιακός να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης έχοντας τις καλύτερες συνθήκες για να τα καταφέρει.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία στο Final Four της Euroleague που διεξάγεται στο Telekom Center Athens. Ίσως τη μεγαλύτερη των τελευταίων ετών. Μια ευκαιρία που δεν αφορά μόνο την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου, αλλά τη δικαίωση μιας ολόκληρης διαδρομής γεμάτης κόπο, απογοητεύσεις, επιμονή και πίστη.

Το Final Four της EuroLeague επέστρεψε στην Ελλάδα και οι «ερυθρόλεθυκοι» έχουν μπροστά τους την ιδανική συγκυρία για να φτάσουν ξανά στην κορυφή της Ευρώπης και να κατακτήσουν το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας τους.

Τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός έφτασε πολλές φορές στην πηγή, αλλά δεν κατάφερε να πιει νερό. Στο Βελιγράδι το 2022, στο Κάουνας το 2023, στο Βερολίνο το 2024 και στο Άμπου Ντάμπι το 2025, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρέθηκε κοντά στη μεγάλη επιτυχία, όμως κάθε φορά κάτι έλειπε την κρίσιμη στιγμή.

Άλλοτε μια λεπτομέρεια (μια κακή άμυνα), άλλοτε ένα σουτ, άλλοτε μια κακή βραδιά. Όμως όλες αυτές οι αποτυχημένες προσπάθειες στον δρόμο για το τρόπαιο δεν χάλασαν τον ψυχισμό του Ολυμπιακού. Αντίθετα, τον σκλήρυναν. Τον έκαναν πιο ώριμο, πιο έμπειρο και πιο έτοιμο να διαχειριστεί την πίεση που συνοδεύει έναν τίτλο τέτοιου μεγέθους.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν έφτασε τυχαία έως εδώ. Έπαιξε στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν το πιο ολοκληρωμένο μπάσκετ στην Euroleague (εκεί συμπεριλαμβάνεται και η Βαλένθια, όπως και η Χάποελ Τελ Αβίβ για ένα διάστημα, αλλά και η Φενέρμπαχτσε πριν τους τραυματισμούς βασικών παικτών), ολοκλήρωσε πρώτη την κανονική περίοδο και απέδειξε πως διαθέτει χαρακτήρα, βάθος και προσωπικότητα. Κυρίως όμως, έδειξε ότι έχει μάθει να αντέχει. Να επιβιώνει στα δύσκολα και να επιστρέφει κάθε φορά πιο δυνατή.

Το φετινό Final Four μοιάζει διαφορετικό από όλα τα προηγούμενα. Και αυτό γιατί οι συνθήκες δείχνουν να ευνοούν όσο ποτέ άλλοτε τον Ολυμπιακό. Ο «αιώνιος» αντίπαλος απουσιάζει από τη διοργάνωση, γεγονός που αφαιρεί ένα τεράστιο κομμάτι πίεσης και παράλληλα προσφέρει ένα ακόμη ισχυρότερο κίνητρο. Η προοπτική να σηκώσει το τρόπαιο μέσα στο «σπίτι» του αντιπάλου του προσδίδει μια ξεχωριστή δυναμική και μια ιστορική προέκταση σε αυτή την προσπάθεια.

Δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες. Δεν υπάρχουν άλλοθι. Το ρόστερ είναι πλήρες, οι παίκτες είναι πανέτοιμοι και ο οργανισμός συνολικά γνωρίζει πολύ καλά τι διακυβεύεται. Τέτοιες ευκαιρίες δεν παρουσιάζονται συχνά σε μια ομάδα. Να αγωνίζεσαι σε Final Four στη χώρα σου, με τον κόσμο σου να είναι δίπλα σου, έχοντας χτίσει όλη τη χρονιά το προφίλ του φαβορί, είναι μια συνθήκη που οφείλεις να εκμεταλλευτείς.

Ο οδηγός υπάρχει ήδη και είναι πρόσφατος. Η κατάκτηση του UEFA Europa Conference League 2024 από τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ απέδειξε πως οι ομάδες γράφουν ιστορία όταν έχουν το θάρρος να αρπάξουν τη στιγμή. Όταν δεν φοβούνται την πίεση, αλλά τη μετατρέπουν σε κίνητρο. Αυτό ακριβώς καλείται να κάνει τώρα και η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού.

Άλλωστε, πόσες φορές μπορεί να παρουσιαστεί μια τέτοια ευκαιρία; Η τελευταία φορά που η Ελλάδα φιλοξένησε Final Four ήταν το μακρινό 2007, στο ίδιο γήπεδο. Από τότε άλλαξαν πολλά, όμως η δίψα του κόσμου του Ολυμπιακού για μια ακόμη ευρωπαϊκή κορυφή παρέμεινε ίδια, ίσως και μεγαλύτερη. Αυτή η ομάδα έχει πλέον όλα τα στοιχεία για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της στιγμής.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του γνωρίζουν καλά πως βρίσκονται μπροστά σε μια ιστορική αποστολή. Ξέρουν ότι οι μεγάλες ομάδες κρίνονται στις μεγάλες βραδιές. Εκεί όπου η πίεση γίνεται ευθύνη και η ευθύνη μετατρέπεται σε δόξα.

Το ερώτημα λοιπόν παραμένει πιο επίκαιρο και πιο ισχυρό από ποτέ: Αν όχι τώρα, πότε;

Λίγες ώρες απέμειναν μέχρι να μπουν στο glass floor του Telekom Center Athens οι παίκτες του Ολυμπιακού ή όπως έχει πει κατά το παρελθόν ο Τόμας Γουόκαπ ή «πεινασμένη αγέλη λύκων» του Γιώργου Μπαρτζώκα για να κάνουν το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τροπαίου της Euroleague.

VISA: Νιώθουμε το πάθος σου. Και είμαστε εκεί για να το ζήσουμε μαζί σου.

