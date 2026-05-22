Δρακόντεια τα μέτρα στο T-Center λίγες ώρες πριν τους ημιτελικούς. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο της Αστυνομίας.

Έφτασε η μέρα για το τζάμπολ στο Final Four της Euroleague στην Αθήνα εκεί όπου Ολυμπιακός, Φενέρ, Ρεάλ και Βαλένθια θα παλέψουν για την κούπα.

Η Αστυνομία έκανε γνωστά από χθες τα μέτρα ασφαλείας για το Final Four στο T-Center, ενώ ενημέρωσε τον κόσμο και για το επιχειρησιακό σχέδιο της, καθώς για τον τρόπο που θα μετακινηθούν οι φίλοι των ομάδων στο γήπεδο.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα πρέπει να προσέρχονται στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» από τις 13:00, με προγραμματισμένη αναχώρηση των συρμών στις 15:00. Αντίστοιχα, οι φίλαθλοι της Φενέρ θα πρέπει να βρίσκονται στο σημείο συγκέντρωσης στον σταθμό «Θησείο» από τις 12:00, με αναχώρηση των συρμών περίπου στις 14:00.

Οι φίλαθλοι της Ρεάλ και της Βαλένθια θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό Στάδιο από τις 14:00. Οι αναχωρήσεις των λεωφορείων έχουν προγραμματιστεί για τις 16:00 για τους φιλάθλους της Ρεάλ Μαδρίτης και για τις 15:45 για τους φιλάθλους της Βαλένθια.

Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι δρακόντεια και το T-Center μετατρέπεται σε φρούριο. Υπάρχουν security γύρω από το γήπεδο. Περίπου 4.000 αστυνομικοί ήδη έχουν αρχίσει να παίρνουν τις θέσεις τους σταδιακά στο ΟΑΚΑ και 600 κάμερες θα παρατηρούν όλους τους χώρους περιμετρικά του γηπέδου. Επίσης θα υπάρχουν drones, αλλά και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά.

Στο ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης θα λειτουργεί ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων. Από τα ξημερώματα υάρχουν αυξημένα μέτρα σε κέντρο Αθήνας και Πειραιά.

