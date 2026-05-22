Μπαρτζώκας στα αποδυτήρια: «Να μείνετε ταπεινοί και συγκεντρωμένοι»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας απένειμε τα εύσημα στους παίκτες της ομάδας την ώρα που τους μίλησε στα αποδυτήρια του «T-Center».

Μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού για τον 10ο τελικό της ιστορίας του στην Euroleague, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μοίρασε συγχαρητήρια στα αποδυτήρια ενώ παράλληλα κράτησε και χαμηλούς τους τόνους ενόψει της συνέχειας και του τελικού.

«Παιδιά συγχαρητήρια. Ήταν μία σταθερή απόδοση. Κυρίως στην άμυνα. Ελέγξατε τον ρυθμό ξεκινώντας το ματς με αυτόν τον τρόπο. Η άμυνά μας ήταν καλή για 40 λεπτά. Συγχαρητήρια. Ήταν το πρώτο ματς από τα δύο που πρέπει να παίξουμε αυτές τις μέρες.

Προτείνω σε όλους να μείνετε ταπεινοί και συγκεντρωμένοι, να έχουμε τη μύτη μας κάτω. Ο τελικός θα είναι ακόμα πιο δύσκολος από αυτό το παιχνίδι. Έχουμε τα πάντα για να πάμε μέχρι το τέλος. Ας μείνουμε ταπεινοί και συγκεντρωμένοι».

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

