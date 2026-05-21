Δείτε την πρόγνωση του καιρού για το τριήμερο του Final Four της Αθήνας (22-24 Μάη).

Μια μέρα έμεινε για το τζάμπολ στο Final Four της Euroleague που θα διεξαχθεί στο T-Center της Αθήνας. Ο Ολυμπιακός την Παρασκευή (18:00, live Gazzetta) θα παίξει με τη Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό, ενώ στις 21:00 η Ρεάλ θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Ο τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 24 Μάη.

Πάντως ο καιρός αναμένεται να τα χαλάσει στους ανθρώπους που θα βρεθούν στο T-Center στη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο περιμένουμε βροχές και καταιγίδες κάποιες στιγμές του τριημέρου.

Την Παρασκευή από τις 15:00 μέχρι και τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές στην Αθήνα. Το Σάββατο περιμένουμε ακόμα χειρότερα καιρικά φαινόμενα, καθώς από τις 15:00 και μετά αναμένονται καταιγίδες στην πρωτεύουσα. Θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα του τριημέρου.

Τέλος την ημέρα του τελικού, την Κυριακή 24 Μάη το πράγμα δείχνει να φτιάχνει. Συννεφιά χωρίς βροχή αυτή τη φορά στην τελευταία μέρα του Final Four.

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

