Ο Βασίλης Σπανούλης βρέθηκε στο T-Center Athens και αποθεώθηκε από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.

Παρέλαση αστέρων είχε το Final Four της Αθήνας με τον Ολυμπιακό μάλιστα να κατοχυρώνει την πρώτη θέση στον τελικό της διοργάνωσης την Κυριακή (24/05) και να περιμένει αντίπαλο από το Βαλένθια - Ρεάλ.

Μεταξύ των πολλών ανθρώπων με ξεχωριστή υπόσταση που βρέθηκαν στο Τ-Center Athens για τους ημιτελικούς, το «παρών» έδωσε και ο Βασίλης Σπανούλης με την οικογένειά του στο ημίχρονο του ισπανικού ντέρμπι. Ο Λαρισαίος τεχνικός μάλιστα αποθεώθηκε από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που είχαν παραμείνει στο γήπεδο, ενώ υπέγραψε και αυτόγραφα σε μικρούς φίλους της ομάδας.

