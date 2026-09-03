Μπάρτλεϊ στο Gazzetta: «Έμεινα για να πάρω το BCL, ο Σάκοτα δικός μου άνθρωπος»

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ μίλησε στο Gazzettta και έδειξε την τρέλα του για το BCL, ενώ στάθηκε στους Σάκοτα και Νόλεϊ, αλλά και στη χημεία της ομάδας.

Είναι ο MVP του BCL. Πέρυσι ο Φρανκ Μπάρτλεϊ πραγματοποίησε μαγικές εμφανίσεις και έφτασε μια ανάσα από το να κατακτήσει το τρόπαιο με την ΑΕΚ.

Ο Franky B μίλησε στο Gazzetta και έδειξε την δίψα του για να σηκώσει φέτος την κούπα, ενώ αποθέωσε τον Ντράγκαν Σάκοτα και τον φίλο του, Λάντερς Νόλεϊ.

Στάθηκε στην επιθετική ποιότητα της ΑΕΚ και δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον κόσμο της Βασίλισσας. Ένας παίκτης που έκανε την κορυφαία σεζόν της καριέρας του με την Ένωση και θα ηγηθεί και φέτος, απολαμβάνοντας την εμπιστοσύνη του Σάλε.

🗣️ Φρανκ Μπάρτλεϊ στο Gazzetta: « Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε το BCL» 🏆

🎤: Νίκος Καρφής#aekbc pic.twitter.com/Yn5UPycemo September 3, 2026

Για το αν θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω και να πάρει το BCL: «Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος που ήμουν ενθουσιασμένος που έμεινα στην ΑΕΚ. Να έχω ξανά την ευκαιρία, να πάω στο Final Four και να κερδίσω τον τίτλο. Μετά την περσινή ήττα, μας άφησε μια πικρή γεύση. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε εκεί και να πάρουμε τον τίτλο

Για τις μεταγραφές της ΑΕΚ: «Όταν αναρρώσουν όλοι και χτίσουμε χημεία, έχουμε πολύ ταλέντο στην ομάδα. Είναι αθλητικοί παίκτες, έχουν εμπειρία. Νομίζω πως θα είμαστε πραγματικά καλοί».

«Ο Σάκοτα είναι ηγέτης, το πιο σημαντικό η χημεία»

Για τον Σάκοτα: «Είναι ο δικός μου άνθρωπος, θα είναι η τρίτη σεζόν που θα παίζω υπό τις οδηγίες του. Ξέρω τι περιμένει και τι ψάχνει. Είναι ηγέτης, ακολουθούμε ότι λέει για να κερδίσουμε όσο περισσότερα ματς γίνεται. Αν ακολουθούμε την καθοδήγηση του, θα είμαστε εντάξει.

Για την έλευση στην Ένωση, του καλού του φίλου, Νόλεϊ: «Είχε μια πολύ καλή σεζόν στη Γαλλία. Χάρηκα πολύ για εκείνον και τώρα έρχεται εδώ για να βοηθήσει στο σκοράρισμα. Αλλά προσφέρει πολύ περισσότερα πράγματα, είναι ευέλικτος. Μπορεί να πασάρει, να πάρει ριμπάουντ να αμυνθεί στο υψηλότερο επίπεδο. Είναι ανταγωνιστικός, μου αρέσει να παίζω με παίκτες που αγωνίζονται. Και αν αμυνθεί σημαντικά, θα μας βοηθήσει πολύ. Χαίρομαι που θα ζήσει σε αυτό το περιβάλλον μαζί μας. Ανυπομονώ να δω πως θα χτίσουμε τη χημεία μας».

Για την επιθετική ποιότητα της Βασίλισσας: «Έχουμε μεγάλη ευελιξία. Έχουμε εμπειρία. Η χημεία όμως είναι το πιο σημαντικό. Όταν τη δημιουργήσουμε, θα γίνουμε επικίνδυνοι. Να έχουμε στόχο της νίκης και να επιστρέψουμε στο πρωτάθλημα. Μόλις το καταφέρουμε αυτό, όλα θα πάνε καλά»

Για το αν θα ψάξει το δεύτερο σερί βραβείο ΜVP: «Αυτός είναι ο στόχος και θέλω να θέσω τον τόνο από νωρίς».