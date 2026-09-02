Τσαλμπούρης στο Gazzetta: «Πολύ νωρίς να μιλάμε για στόχους, ακόμα βάζω GPS για να έρθω στο γήπεδο»

Ο Γιώργος Τσαλμπούρης μίλησε στο Gazzetta για τους λόγους της επιστροφής του, καθώς και τα έντονα συναισθήματα που έχει για την ΑΕΚ, εξηγώντας παράλληλα πως είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για τους στόχους της «Βασίλισσας» ενόψει της νέας σεζόν.

Γεμάτος εμπειρία πλέον, ο Γιώργος Τσαλμπούρης επέστρεψε έπειτα από 7 χρόνια στην ΑΕΚ, ως ένα σημαντικό κομμάτι στο παζλ του ρόστερ που διαμορφώνεται ενόψει της νέας σεζόν.

Σίγουρος για τον εαυτό του και σε ετοιμότητα για τις «μάχες» που θα ακολουθήσουν σε Ελλάδα και Ευρώπη, εξέφρασε αισιοδοξία για το σύνολο που βλέπει να χτίζεται υπό τις οδηγίες του Ντράγκαν Σάκοτα.

Πώς αισθάνεσαι τις πρώτες μέρες που είσαι και πάλι σε μια ομάδα που την γνωρίζεις πάρα πολύ καλά;

Αισθάνομαι οικεία, καταρχάς. Να σου πω την αλήθεια, πίστευα ότι κάποια στιγμή θα ξανάρθω. Ήμουν κοντά κι άλλες φορές στο να συμβεί αυτό. Αλλά, ναι, είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Δηλαδή, βλέπω γνώριμες φάτσες, είτε στο staff, είτε στα γραφεία, είτε στο ρόστερ. Είμαι χαρούμενος που είμαι σε ένα περιβάλλον οικείο και δεν έχω μια δύσκολη προσαρμογή. Με ξέρουν και τους ξέρω και είναι κάτι ευχάριστο αυτό.

Σε είχαμε δει και σε κρίσιμα παιχνίδια της ΑΕΚ στο BCL πέρυσι στο τελείωμα της σεζόν. Ήσουν εκεί και παρακολούθησες τα ματς.

Πέρυσι ήμουν εδώ από άλλη οπτική, είχα έρθει να στηρίξω τα παιδιά που κάνω πολύ παρέα, που ήταν πέρυσι στην ομάδα και κάποια είναι και φέτος. Άλλωστε, ήταν και το ταξίδι στη Βαρκελώνη.

Περίμενες τότε ότι θα μπορούσες να επιστρέψεις την επόμενη σεζόν;

Δεν είναι ότι δεν το είχα στο μυαλό μου ότι μπορεί να συμβεί, αλλά εκείνη τη στιγμή ήμουν εκεί σαν φίλος και όχι σαν μελλοντικός αθλητής της ομάδας.

Ενημερώθηκες ότι κλείνει η συμφωνία με την ΑΕΚ ενώ ήσουν στο Μιλάνο, όπου συμμετείχες στην προετοιμασία της Αρμάνι. Είχες πάρει την απόφαση να δουλέψεις με την ομάδα αυτή για να είσαι πιο έτοιμος για μια μεταγραφή στη συνέχεια;

Κοίταξε, γενικά δεν είναι ότι η ΑΕΚ προέκυψε τώρα, στο τέλος του καλοκαιριού. Υπήρχαν συζητήσεις από τον Μάιο κιόλας. Ωστόσο, αναζητούσα κι εγώ λίγο διαφορετικά πράγματα στην καριέρα μου. Όλοι ξέρουν ότι έχω μια θέληση να είμαι στο εξωτερικό, για πολλούς λόγους. Ωστόσο, αυτό που άλλαξε στο τέλος είναι ότι θεωρώ ότι η ΑΕΚ πλέον είναι ένα powerhouse, στο Basketball Champions League και έχει ένα πρεστίζ στην Ευρώπη πάρα πολύ δυνατό. Ένιωσα ότι είναι και μια ευκαιρία για μένα να ξαναγυρίσω στην ΑΕΚ με έναν ρόλο διαφορετικό από αυτόν που είχα την προηγούμενη φορά. Είχα έρθει σαν πιτσιρικάς στα 18 μου και τώρα μου δίνεται η ευκαιρία να είμαι ενεργό μέλος της ομάδας πλέον στα 30 μου. Και αυτό είναι καταπληκτικό. Σίγουρα αγαπώ την ομάδα. Τα πέντε χρόνια που ήμουν εδώ περάσαμε πολύ ωραίες αλλά και κακές στιγμές. Αυτές οι ωραίες αλλά και οι κακές στιγμές δημιούργησαν μεγάλα συναισθήματα και πάντα μου αρέσει να είμαι εδώ. Οπότε έπαιξε ρόλο σίγουρα και το συναισθηματικό, ότι γυρνάω κάπου που αγαπώ και έχω περάσει ωραία.

Τώρα πλέον που είσαι ένας από τους έμπειρους παίκτες της ομάδας, μπορείς από τις πρώτες προπονήσεις να αντιληφθείς πώς θα δέσει αυτό το σύνολο που σιγά-σιγά διαμορφώνεται εδώ;

Σιγά-σιγά φτιάχνεται, αλλά δυστυχώς έχουμε κάποια θέματα. Δεν έχουμε μπει ακόμα όλοι στο γήπεδο. Αλλά είμαι αισιόδοξος. Βλέπω παιδιά που έχουν όρεξη και ποιότητα. Βλέπω όρεξη για δουλειά, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε υγεία πάνω απ’ όλα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Και βήμα-βήμα θα χτίσουμε κάτι το οποίο θα είναι ωραίο και θα το απολαύσει και ο κόσμος.

Είναι νωρίς για να μιλήσουμε για τους φετινούς στόχους της ΑΕΚ;

Είναι πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο. Ακόμα βάζω GPS για να έρθω στο γήπεδο (γέλιο), οπότε είναι δύσκολο να μιλήσουμε για στόχους.

Πως είσαι σε σχέση με τον μικροτραυματισμό στο φιλικό με το Μαρούσι, όπου έκανες και ράμματα πάνω απ' το αριστερό μάτι;

Όλα καλά, μια χαρά με αυτό. Μακάρι να έχουμε μόνο ραμματάκια και πληγούλες, να μας τυχαίνουν μόνο τέτοια και όλα θα πάνε καλά.

Οπότε, νιώθεις έτοιμος για πολλές μάχες στη ρακέτα μέσα στη σεζόν;

Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχει άλλα ράμματα (γέλιο), αλλά για μάχες είμαι μέσα.