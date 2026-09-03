Νόλεϊ στο Gazzetta: «Διασκεδαστικό να παίζεις με τον Μπάρτλεϊ, ελάτε να απολαύσετε»

Ο Λάντερς Νόλεϊ μίλησε στο Gazzetta για την επιστροφή του στην Ελλάδα, τους στόχους του με την ΑΕΚ, τον Ντράγκαν Σάκοτα, αλλά και για τον φίλο του, Φρανκ Μπάρτλεϊ.

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε περιόδο προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν και στο ρόστερ υπάρχουν αρκετά νέα πρόσωπα. Ένας παίκτης στον οποίο στηρίζουν πολλά στην Ένωση είναι ο Λάντερς Νόλεϊ που επέστρεψε στην Ελλάδα μετά το πέρασμα του από τον Άρη.

Ένας ποιοτικός περιφερειακός που την περασμένη σεζόν βρέθηκε στην κορυφαία πεντάδα του γαλλικού πρωταθλήματος, ενώ αποτέλεσε έναν εκ των κορυφαίων σκόρερ στη Γαλλία.

Ο Νόλεϊ μίλησε στο Gazzetta για την προσαρμογή του στην Ένωση, έσταξε μέλι για τον Σάκοτα, έδειξε τη χαρά του που επιστρέφει στην Ελλάδα, ενώ αποθεώσε και τον καλό του φίλο και συμπαίκτη, Φρανκ Μπάρτλεϊ.

🗣️ 🏀 𝝤 𝝠𝝖𝝢𝝩𝝚𝝦𝝨 𝝢𝝤𝝠𝝚Ϊ 𝝡𝝞𝝠𝝜𝝨𝝚 𝝨𝝩𝝤 𝗚𝗔𝗭𝗭𝗘𝗧𝗧𝗔 𝝘𝝞𝝖 𝝨𝝖𝝟𝝤𝝩𝝖, 𝝡𝝥𝝖𝝦𝝩𝝠𝝚Ϊ, 𝝚𝝠𝝠𝝖𝝙𝝖 𝝟𝝖𝝞 𝝤𝝬𝝞 𝝡𝝤𝝢𝝤 pic.twitter.com/bL7cxeakKs September 3, 2026

«Ειλικρινής και άμεσος ο Σάκοτα»

Ποιες είναι οι πρώτες σου εντυπώσεις από την ΑΕΚ και για το αν έπαιξε κάποιο ρόλο ο Μπάρτλεϊ: «Είναι ένα από τους βασικούς λόγους. Επίσης ο Γκρεγκ Μπράουν, ο Γουίλιαμς και ο Νέλι Τζόζεφ. Υπάρχουν πολλοί παίκτες με τους οποίους νιώθω άνετα. Ο τρόπος παιχνιδιού τους και η υπέροχη ατμόσφαιρα που επικρατεί».

Για τον Ντράγκαν Σάκοτα: «Είναι υπέροχος τύπος, ειλικρινής, άμεσος. Ανυπομονώ να παίξω υπό τις οδηγίες του».

Για το γεγονός πως ήταν στην κορυφαία πεντάδα στο γαλλικό πρωτάθλημα πέρυσι και το αν είναι αισιόδοξος για μια αντίστοιχη σεζόν με την ΑΕΚ: «Είμαι σίγουρος, δουλεύω σκληρά κάθε μέρα. Εμπιστεύομαι τη δουλειά μου, τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές. Όλα θα πάνε καλά».

Για την επιστροφή του στην Ελλάδα και το αν του αρέσει η χώρα: «Η Ελλάδα είναι σίγουρα μια από τις καλύτερες χώρες τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Ανυπομονούσα να έρθω. Να κερδίσω έναν τίτλο και να διασκεδάσω».

«Είμαστε δυνατοί σε κάθε θέση από το "1" μέχρι το "5»

Για την πιθανότητα της ΑΕΚ στο φετινό BCL μετά από δύο σερί Final Four και έναν χαμένο τελικό: «Νιώθω πως με ότι έχουμε στην ομάδα, είμαι πολύ σίγουρος. Αισθάνομαι πως είμαστε δυνατοί σε κάθε θέση από το "1" μέχρι το "5". Έχουμε ένα καλό και δυνατό προπονητικό επιτελείο. Απλά πρέπει να τα συνδυάσουμε όλα».

Για το πως νιώθει με τη συνύπαρξη του με τον Μπάρτλεϊ: «Σίγουρα έχουμε παίξει μαζί. Είχαμε μια περίοδο που ήμασταν μαζί στους Πέλικανς. Είναι πάντα... ουάου. Διασκεδαστικό να παίζεις με τον καλύτερο παίκτη του BCL. Σου κάνει τη δουλειά πιο εύκολη. Εγώ είμαι απλώς εδώ για να του διευκολύνω τη δουλειά».

Για το μήνυμα του στους οπαδούς της Ένωσης: «Ετοιμαστείτε να διασκεδάσετε. Θα είναι μια μεγάλη σεζόν, θα υπάρξουν πολλές νίκες. Απλά ελάτε να μας υποστηρίξετε και να απολαύσετε το θέαμα».