Για την μέγιστη ασφάλεια τις ημέρες του Final Four της Euroleague στην Αθήνα φτάνουν στην πρωτεύουσα αστυνομικοί από την Τουρκία, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια στην Αθήνα από τις 21 έως τις 25 Μαΐου λόγω του Final Four της Euroleague και για το λόγο αυτό αποφασίστηκαν έκτακτα μέτρα, όμως δεν έμεινε μόνο εκεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Εκτός από την απαγόρευση συναθροίσεων και οποιασδήποτε μηχανοκίνητης πορείας, η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, θα έχει τη συνδρομή αστυνομικών από την Τουρκία.

Πρόκειται για δυο ανθρώπους από τα σώματα ασφαλείας της γείτονας χώρας, οι οποίοι θα συνεργαστούν στενά με την ΕΛ.ΑΣ., κυρίως όσον αφορά τους φιλάθλους της Φενέρμπαχτσε, οι οποίοι θα έρθουν στην Αθήνα.

Η ανακοίνωση που αφορά τους Τούρκους αστυνομικούς αναφέρει:

«Eγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (2,800.00 Ευρώ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του φορέα 1057 Ειδικού Φορέα 201-9900900 «Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος», ΑΛΕ 2420906001, οικ. έτους 2026, με την αιτιολογία "Έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο και τέλος ανθεκτικότητας δύο -2- Τούρκων αστυνομικών, κατά το χρονικό διάστημα από 21-05-2026 έως 25-05-2026, προκειμένου να συνεργαστούν με τις Ελληνικές Αρχές σε θέματα διαχείρισης φιλάθλων, κατά την διεξαγωγή του EuroLeague Final 4 στην Αθήνα, από 22 έως 24-05-2026.". Η δαπάνη θα γίνει για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας 1035 Δ/ΝΣΗ ΑΝΤ.ΟΡΓ.ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ».

