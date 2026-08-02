O Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με άνεση τον 20χρονο Καναδό, Κίγκαν Ράις με 2-0 σετ, εξασφαλίζοντας θέση στο κυρίως ταμπλό στο Masters του Μόντρεαλ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κλήθηκε να δώσει προκριματικό αγώνα προκειμένου να βρεθεί στο κυρίως ταμπλό στο Masters του Μόντρεαλ κι έφθασε στον στόχο του επικρατώντας επί του Καναδού, Κίγκαν Ράις με 6-3, 6-4 σε 74 λεπτά

Ο Έλληνας παίκτης ελάχιστα προβληματίστηκε απέναντι στον 20χρονο Ράις (Νο.831) και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον 1ο γύρο. Παρότι είχε χαμηλά ποσοστά στο 1ο σερβίς, ο Τσιτσιπάς μόλις μια φορά κλήθηκε να αντιμετωπίσει break point, τελειώνοντας τον αγώνα με 19 winners, αλλά και 23 αβίαστα λάθη, που δεν του στοίχισαν.

Ο Τσιτσιπάς στα δύο πρώτα service games και μετά το 30-30 βρήκε τις λύσεις για να κάνει το 1-0 και το 2-1. Αμέσως μετά ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε 15-40, στην 1η ευκαιρία έφθασε στο break point για το 3-1 και με άνεση έγινε το 4-1.

Ο Έλληνας παίκτης στο 6ο game σπατάλησε τέσσερα συνολικά break points (0-40 και αβαντάζ), με τον Ράις να μειώνει σε 4-2.

O Tσιτσιπάς χωρίς να κινδυνέψει έκλεισε το 7o game για το 5-2 και παρά τα δύο διπλά λάθη που υπέπεσε στο 9ο game, κατέκτησε άνετα το 1ο σετ με 6-3.

Το πρώτο διπλό λάθος από τον Ράις, έφερε break για τον Τσιτσιπά στο εναρκτήριο game του 2ου σετ και διατηρώντας το σερβίς του έκανε το 2-0.

Ο Ράις βρήκε την 1η ευκαιρία για break στο 4ο game (30-40), όμως ο Τσιτσιπάς απέφυγε τον κίνδυνο (3-1). Με love game o Tσιτσιπάς διατήρησε το προβάδισμα (4-2), ο Ράις με δύο διαδοχικά love games μείωσε σε 4-3 και 5-4, όμως ο Τσιτσιπάς σερβίροντας έφθασε στο 6-4 και στην πρόκριση.