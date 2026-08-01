Ο Χρήστος Τζόλης αγωνίστηκε γεμάτα εξήντα λεπτά στο φιλικό της Άρσεναλ κόντρα στη Τζιρόνα, σκόραρε και είχε μια άκρως θετική παρουσία στη νίκη της ομάδας του με 4-1.

Ο Χρήστος Τζόλης έχει βάλει σκοπό να τον... λατρέψουν από νωρίς στο Λονδίνο! Ο Έλληνας διεθνής σκόραρε στο φιλικό της Άρσεναλ εναντίον της Τζιρόνα , στη νίκη των Κανονιέρηδων με 4-1 επί καταλανικού εδάφους.

Οι Πρωταθλητές Αγγλίας είχαν απόγευμα σε φιλικό στην έδρα της Τζιρόνα, που θα αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας από την ερχόμενη σεζόν. Ο Τζόλης έβγαλε και πάλι... ασπροπρόσωπο τον Αρτέτα για τη χρησιμοποίησή του, όπως είχε κάνει προ ολίγων ημερών σε άλλο ένα ματς προπονητικού χαρακτήρα, όπου είχε μοιράσει μια ασίστ στη νίκη των Gunners.

Σήμερα (01/08) στο 30ο λεπτό του αγώνα, ο Τζόλης πήρε την μπάλα αριστερά (αριστερό εξτρέμ τον έχει τοποθετήσει ο Μικέλ Αρτέτα) και με τη γνωστή κίνηση να κινηθεί προς την περιοχή, έφερε τη μπάλα στο δεξί πόδι και με άψογο σουτ την έστειλε στην αριστερή γωνία για το 2-0. Ο 24χρονος «βιρτουόζος» αντικαταστάθηκε στο 61' από τον Ρις Νέλσον, κάνοντας για μια ακόμη φορά ένα γεμάτο ματς. Ο Χάβερτς (15'), ο Ντάουμαν (53') και ο Γκάμπριελ Ζεσούς (55') ήταν οι υπόλοιποι σκόρερ των Λονδρέζων. Για τους Καταλανούς είχε μειώσει προσωρινά σε 2-1 ο Αρνάου Μαρτίνες στο 50'.