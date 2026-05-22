Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έφτασε τα 7 Final Four, έγινε ο Έλληνας κόουτς με τις περισσότερες παρουσίες στην τετράδα της EuroLeague και θέλει στο T-Center να διπλασιάσει τις κατακτήσεις του.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους προπονητές στην ιστορία της EuroLeague, τόσο με το μπάσκετ που έχει παρουσιάσει, όσο και με τις παρουσίες του σε Final Four.

Η φετινή θα είναι η 7η συμμετοχή του Γιώργου Μπαρτζώκα σε Final Four και η 6η με τον Ολυμπιακό. Η πορεία του στις κορυφαίες τετράδες της Ευρώπης ξεκίνησε το 2013 και συνεχίζεται αδιάκοπα τα τελευταία χρόνια με τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι σταθερά στην τετράδα από το 2022 μέχρι και σήμερα..

Το πρώτο του Final Four ήρθε το 2013 στο Λονδίνο, όταν οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση της EuroLeague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Εκεί έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κατέκτησε το τρόπαιο ως head coach, γράφοντας ιστορία.

Τρία χρόνια αργότερα, το 2016, επέστρεψε στο Final Four με τη Λοκομοτίβ Κουμπάν, πραγματοποιώντας μία εντυπωσιακή πορεία μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης στο Βερολίνο. Παρότι η ΤΣΣΚΑ επικράτησε με 88-81 στον ημιτελίκό αυτόν, Εκείνη η σεζόν θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες υπερβάσεις ευρωπαϊκής ομάδας, ενώ μόνο τυχαίο δεν είναι πως όλοι οι πρωταγωνιστές από εκείνη την ομάδα βρήκαν μεγάλα συμβόλαια στη συνέχεια.

Η δεύτερη θητεία του Γιώργου Μπαρτζώκα στον Ολυμπιακό σημαδεύτηκε από μία εντυπωσιακή σταθερότητα. Από το 2022 έως και το 2026 οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» σε πέντε συνεχόμενα Final Four, επίδοση που επιβεβαίωσε την παρουσία της ομάδας στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μελανό σημείο είναι πως στα 4 προηγούμενα Final Four έφτασε στην πηγή, αλλά δεν κατάφερε να... πιει νερό, όμως αυτό δεν αναιρεί την σταθερή παρουσία του στην ελίτ.

Τα Final Four του Γιώργου Μπαρτζώκα

2013 – Ολυμπιακός (Πρωταθλητής Ευρώπης) 2016 – Λοκομοτίβ Κουμπάν 2022 – Ολυμπιακός 2023 – Ολυμπιακός 2024 – Ολυμπιακός 2025 – Ολυμπιακός 2026 – Ολυμπιακός



Παράλληλα ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι ο Έλληνας προπονητής με τις περισσότερες παρουσίες σε Final Four. Ο Έλληνας κόουτς μετρά 7 συμμετοχές, με τον Δημήτρη Ιτούδη να τον ακολουθεί με 6, αλλά με δύο κατακτήσεις. Από δύο παρουσίες έχουν οι Σφαιρόπουλος και Γιαννάκης, ενώ ο Βασίλης Σπανούλης έγινε ο πέμπτος Έλληνας που οδήγησε την ομάδα του στο Final Four το 2025.