Final Four 2026: Η Βασίλισσα, Ρεάλ Μαδρίτης, επέστρεψε για το 12ο στέμμα
Από τη σεζόν 2016-2017 όταν και εφαρμόστηκε το νέο format της Euroleague, η Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί μία από τις σταθερές παρουσίες στα Final Four. Ακόμα και η Βασίλισσα, όμως, κάνει τα δικά της διαλείμματα.
Το πρώτο συνέβη το 2021, το δεύτερο την περασμένη σεζόν, όταν και δεν κατάφερε να υπερκεράσει το εμπόδιο του Ολυμπιακού στα play-offs.
Φέτος, με τον Σέρτζιο Σκαριόλο στα ηνία της τεχνικής ηγεσίας, η πολυνίκης του θεσμού δίνει ξανά το παρών στο μεγάλο ραντεβού και η αποστολή της είναι ξεκάθαρη: να προσθέσει ακόμα ένα πετράδι στο ολόχρυσο στέμμα της.
Τα αγωνιστικά προβλήματα ουκ ολίγα στις τάξεις των Μαδριλένων, οι οποίοι ωστόσο θα ποντάρουν στο βάρος της φανέλας και το know how απέναντι στην ενθουσιώδη και πρωτάρα Βαλένθια, για να βρεθούν στο ματς τίτλου.
Ο Γιάννης Σταυρουλάκης, παρέα με τη ΔΕΗ, αναλύει το προφίλ της Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει του Final Four 2026.
