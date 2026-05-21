Final Four 2026: Η Βασίλισσα, Ρεάλ Μαδρίτης, επέστρεψε για το 12ο στέμμα

Ένας χρόνος εκτός Final Four ήταν αρκετός για τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία επιστρέφει στον τελικό προορισμό για να διεκδικήσει το 12ο στέμμα του βασιλικού παλμαρέ της. Ο Γιάννης Σταυρουλάκης αναλύει το προφίλ των Μαδριλένων, παρέα με τη ΔΕΗ.

Από τη σεζόν 2016-2017 όταν και εφαρμόστηκε το νέο format της Euroleague, η Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί μία από τις σταθερές παρουσίες στα Final Four. Ακόμα και η Βασίλισσα, όμως, κάνει τα δικά της διαλείμματα.

Το πρώτο συνέβη το 2021, το δεύτερο την περασμένη σεζόν, όταν και δεν κατάφερε να υπερκεράσει το εμπόδιο του Ολυμπιακού στα play-offs.

Φέτος, με τον Σέρτζιο Σκαριόλο στα ηνία της τεχνικής ηγεσίας, η πολυνίκης του θεσμού δίνει ξανά το παρών στο μεγάλο ραντεβού και η αποστολή της είναι ξεκάθαρη: να προσθέσει ακόμα ένα πετράδι στο ολόχρυσο στέμμα της.

Τα αγωνιστικά προβλήματα ουκ ολίγα στις τάξεις των Μαδριλένων, οι οποίοι ωστόσο θα ποντάρουν στο βάρος της φανέλας και το know how απέναντι στην ενθουσιώδη και πρωτάρα Βαλένθια, για να βρεθούν στο ματς τίτλου.

