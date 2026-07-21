Η Athens Kallithea ανακοίνωσε τη συμφωνία της με την ΑΕΚ για τον δανεισμό του 23χρονου τερματοφύλακα, Άγγελου Αγγελόπουλου.

Όπως αναμενόταν, η Athens Kallithea ανακοίνωσε τη συμφωνία της με την ΑΕΚ για τον μονοετή δανεισμό του Άγγελου Αγγελόπουλου. Ο 23χρονος Έλληνας τερματοφύλακας επέστρεψε από την Ολλανδία που συμμετείχε στο πρώτο μέρος του βασικού σταδίου προετοιμασίας των πρωταθλητών και έχει ήδη ενσωματωθεί στην αποστολή της νέας του ομάδας, η οποία αυτές τις ημέρες προετοιμάζεται στην Εύβοια.

Στο ρόστερ του Δικεφάλου ίσω από τον βασικό Θωμά Στρακόσα και τον... back up Αλμπέρτο Μπρινιόλι υπάρχουν οι νεαροί Μπαλαμώτης και Σαρακασίδης, οπότε αποφασίστηκε ο Αγγελόπουλος να παραχωρηθεί σε ομάδα που θα παίζει και αυτή θα είναι η Athens Kallithea, η οποία την ερχόμενη σεζόν θα διεκδικήσει την επάνοδο στη Super League.

Η ανακοίνωση της Athens Kallithea

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του τερματοφύλακα Άγγελου Αγγελόπουλου, 23 ετών, με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ.

Γεννημένος στην Πάτρα, ο Αγγελόπουλος αναδείχθηκε από την ακαδημία της ΑΕΚ και κατέγραψε συνολικά 14 συμμετοχές στη Super League 2 με την ΑΕΚ Β, προτού καταλήξει στην πρώτη ομάδα.

Ο Αγγελόπουλος ήταν ο τρίτος τερματοφύλακας της ΑΕΚ πίσω από τον Θωμά Στρακόσια και τον Alberto Brignoli κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025/26, στην οποία η ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Ο Αγγελόπουλος είναι πρώην διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ελλάδας, έχοντας φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Κ17, Κ19 και Κ21.

Καλωσήρθες, Άγγελε».