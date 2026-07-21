Η ΕΟΠΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της νέας σεζν της Volley League Γυναικών, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι ο τελικός του Super Cup θα διεξαχθεί στις 10 Οκτωβρίου. Σε αντίθεση με την περσινή χρονιά, ο αγώνας θα προηγηθεί της έναρξης του πρωταθλήματος, σηματοδοτώντας την επίσημη εκκίνηση της αγωνιστικής περιόδου.

Η ΕΟΠΕ ολοκλήρωσε την κλήρωση για το πρόγραμμα της Volley League Γυναικών 2026-27, ενώ παράλληλα επισημοποίησε και την ημερομηνία διεξαγωγής του τελικού του Super Cup Γυναικών.

Η σημαντικότερη αλλαγή σε σχέση με την περσινή σεζόν αφορά τον χρόνο διεξαγωγής του αγώνα. Ενώ το Super Cup του 2025 είχε πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο, εν μέσω των αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων, φέτος αποφασίστηκε να προηγηθεί της έναρξης του πρωταθλήματος.

Ο τελικός ανάμεσα στον πρωταθλητή Ελλάδας Παναθηναϊκό και τον Κυπελλούχο Ελλάδας Πανιώνιο θα διεξαχθεί στις 10 Οκτωβρίου, με την πρεμιέρα της Volley League να ακολουθεί μία εβδομάδα αργότερα, στις 17 Οκτωβρίου.

Οι δύο ομάδες, που συγκαταλέγονται στα μεγάλα φαβορί και για τη νέα αγωνιστική περίοδο, θα διεκδικήσουν το πρώτο τρόπαιο της σεζόν.

Υπενθυμίζεται ότι στο Super Cup του 2025 ο Πανιώνιος είχε επικρατήσει του Ολυμπιακού, κατακτώντας το πρώτο τρόπαιο στην ιστορία του τμήματος βόλεϊ γυναικών.