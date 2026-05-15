Ο Παναθηναϊκός AKTOR αποκλείστηκε από το Final Four της Euroleague στο Telekom Center Athens, μετά την ήττα του στο Game 5 από τη Βαλένθια. Ο Κέντρικ Ναν ανέβασε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και εξωτερίκευσε τα συναισθήματα του για πρώτη φορά μετά τον αποκλεισμό και ενώ οι «πράσινοι» αντιμετώπιζαν εντός έδρας τη Μύκονο.

Ο Αμερικανός γκαρντ μπορεί να μην βοήθησε τόσο στο πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν στη Euroleague καθώς οι Μπαντιό και Ντε Λαρέα κατάφεραν να τον εξουδετερώσουν, αλλά σε κάθε περίπτωση αποτελεί το μεγαλύτερο κεφάλαιο για τον Παναθηναϊκό AKTOR.

«Το παιχνίδι θα σε δοκιμάσει, αλλά μη λυγίσεις ποτέ. Κράτα τα πόδια σου στο έδαφος. Δεν είναι πάνω σου, είναι μέσα σου κι αυτό που έχεις μέσα σου δεν μπορούν να στο πάρουν ποτέ» ήταν το μήνυμα του Κέντρικ Ναν στο story που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, καθώς μέχρι τώρα είχαν μιλήσει αρκετοί και αυτή τη στιγμή επέλεξε να το κάνει και ο ίδιος.