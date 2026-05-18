Ο Ειδικός Αναλυτής Διαιτησίας, Τοντ Γουόρνικ, σχολίασε την παρουσία των διαιτητών στο Final Four, στάθηκε στις «ηχηρές» απουσίες και έκανε πρόταση για το μέλλον.

Μέσα από την στήλη του στο «BasketNews», ο πρώην διαιτητής της Euroleague και νυν Αναλυτής, Τοντ Γουόρνικ σχολίασε την επιλογή των οκτώ διαιτητών στο Final Four.

Αναφέρθηκε στις απουσίες θεωρώντας ότι θα έπρεπε να «σφυρίξουν» στην τελική φάση της διοργάνωσης, στάθηκε στους διαιτητές-έκπληξη ενώ κατέθεσε και την δική του, μελλοντική, πρόταση.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Με όλο τον σεβασμό προς τους οκτώ διαιτητές που επελέγησαν (Ντιφαλά, Λάτισεβς, Καρντούμ, Κόλιενσιτς, Λοτερμόζερ, Νέντοβιτς, Περούγκα, Ράντοβιτς), οι ορισμοί περιλαμβάνουν αρκετές αξιοσημείωτες αποφάσεις που πιθανόν αξίζουν περαιτέρω εξέτασης, ειδικά σε σύγκριση με άλλους διαιτητές που διαχειρίστηκαν σημαντικά παιχνίδια της κανονικής περιόδου και των playoffs.

Οι πιο χαρακτηριστικές απουσίες είναι εκείνες του Τόμισλαβ Χορντόφ από την Κροατία, ο οποίος ήταν πρώτος στη λίγκα με 33 συμμετοχές στην κανονική περίοδο και δύο αγώνες playoffs, καθώς και του Νταμίρ Γιαβόρ από τη Σλοβενία (29 παιχνίδια κανονικής περιόδου). Η περίπτωση του Γιαβόρ είναι ιδιαίτερα αινιγματική.

Του ανατέθηκε ο ρόλος του crew chief στα τρία από τα πέντε παιχνίδια της εξαιρετικά ανταγωνιστικής σειράς Βαλένθια-Παναθηναϊκός, συμπεριλαμβανομένου και του καθοριστικού Game 5, ωστόσο δεν επιλέχθηκε για το Final Four. Ο αποκλεισμός του Γιαβόρ μοιάζει παράλογος, όπως και εκείνος του Χορντόφ.

Εξηγώντας τη λογική πίσω από ορισμένες φετινές επιλογές

Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις ανάμεσα στους οκτώ επιλεγμένους είναι οι Καρντούμ και Κόλιενσιτς. Το συνολικό τους μέσα στη σεζόν ήταν αισθητά μικρότερο από εκείνο 20 άλλων διαιτητών, καθώς αμφότεροι ισοβάθμησαν στην 21η θέση ανάμεσα σε 69 ενεργούς διαιτητές με 24 αγώνες κανονικής περιόδου.

Ο καθένας τους διαιτήτευσε επίσης από έναν αγώνα playoffs ωστόσο κανένα από τα δύο παιχνίδια δεν ήταν κλειστό ή ιδιαίτερα απαιτητικό. Πώς λοιπόν μπορεί να εξηγηθεί η επιλογή τους αντί συναδέλφων τους με ισχυρότερο βιογραφικό σε κανονική περίοδο και playoffs;

Η απάντηση πιθανότατα βρίσκεται στο νέο format του Final Four, το οποίο καταργεί τον αγώνα για την τρίτη θέση, ια αλλαγή που καλείται πλέον να διαχειριστεί ο διευθυντής διαιτησίας Ντάνιελ Ιερεθουέλο.

Αυτό δημιουργεί ένα νέο δίλημμα στη διαμόρφωση των ορισμών: Ενώ οι δύο ημιτελικοί απαιτούν συνολικά έξι διαιτητές, κάθε παιχνίδι χρειάζεται επίσης και έναν standby διαιτητή για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως τραυματισμός ή ασθένεια. Στην πραγματικότητα, οι φορές που χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί αναπληρωματικός διαιτητής τα τελευταία 25 χρόνια είναι ελάχιστες, ωστόσο σε ένα περιβάλλον Final Four πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα πιθανά σενάρια.

Επιπλέον, θεωρείται πλέον μη αποδεκτό να οριστεί διαιτητής στον τελικό χωρίς να έχει προηγουμένως σφυρίξει σε ημιτελικό. Αυτό έχει συμβεί μόνο σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις και σίγουρα δεν αποτελεί συνηθισμένη πρακτική. Επομένως, ο ορισμός για τον τελικό θα προκύψει ανάμεσα σε πέντε από τους έξι διαιτητές των ημιτελικών.

Γιατί μόνο πέντε υποψήφιοι; Επειδή ο Κάρλος Περούγκα από την Ισπανία δεν μπορεί να διαιτητεύσει τον τελικό, καθώς είτε η Βαλένθια είτε η Ρεάλ Μαδρίτης θα συμμετέχει σε αυτόν. Όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο Περούγκα πιθανότατα θα είναι crew chief στον ημιτελικό Ολυμπιακός–Φενέρμπαχτσε. Είναι το μοναδικό παιχνίδι που μπορεί να διαιτητεύσει στο συγκεκριμένο Final Four.

Η βασική πρόκληση για τον Ιερεθουέλο ήταν η επιλογή standby διαιτητών που πιθανότατα δεν θα πατούσαν ποτέ το παρκέ. Ο ορισμός κορυφαίων διαιτητών σε ρόλο standby χωρίς τελικά να χρησιμοποιηθούν θα μπορούσε να θεωρηθεί προσβλητικός.

Έτσι, ο διευθυντής διαιτησίας πιθανότατα επέλεξε δύο ικανούς αλλά χαμηλότερα αξιολογημένους διαιτητές, οι οποίοι θα εκτιμούσαν την επιλογή χωρίς να περιμένουν απαραίτητα χρόνο δράσης. Το ρίσκο, ωστόσο, είναι πως αν ένας ή και οι δύο ημιτελικοί δεν εξελιχθούν ιδανικά από διαιτητικής πλευράς, τότε δεν θα υπάρχει το απαιτούμενο βάθος για τον τελικό.

Μια πρόταση για το μέλλον

Μια πιθανή λύση στο μέλλον θα ήταν η δημιουργία τριών ξεχωριστών διαιτητικών συνεργείων, δύο για τους ημιτελικούς και ένα διαφορετικό για τους τελικούς. Οι standby διαιτητές θα μπορούσαν εύκολα να προέρχονται από αυτά τα τρία crews. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι επιλογές των Καρντούμ και Κόλιενσιτς γίνονται πιο κατανοητές.

Ωστόσο, αυτή η λογική εξακολουθεί να μην εξηγεί την απουσία των Χορντόφ και Γιαβόρ, των οποίων οι εμφανίσεις μέσα στη σεζόν και στα playoffs ξεπέρασαν εκείνες πολλών εκ των επιλεγμένων τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα.»