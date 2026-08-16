Γουέαρ: «Να κερδίσουμε παιχνίδια και να αποδώσω καλύτερα από πέρσι»

Ο Λανς Γουέαρ πραγματοποίησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Αμαρουσίου και στάθηκε στους στόχους του ενόψει της νέας σεζόν.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Αμαρουσίου ο Λανς Γουέαρ, προσγειώθηκε στην Ελλάδα και πραγματοποίησε τις πρώτες του δηλώσεις αναφορικά με τη νέα σεζόν.

Αναφέρθηκε επίσης στο τι τον έκανε να επιλέξει το Μαρούσι, ως επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λανς Γουεάρ:

Για το τι τον έπεισε να επιλέξει το Μαρούσι ως τον επόμενο σταθμό της καριέρας του: «Πιστεύω ότι το Μαρούσι ήταν η κατάλληλη επιλογή για εμένα, ώστε να συνεχίσω την καριέρα μου εδώ, σε αυτόν τον σύλλογο. Παίξαμε μερικές φορές πέρσι εναντίον τους, όταν ήμουν στον Ηρακλή. Καλός σύλλογος, καλοί οπαδοί και συνολικά καλή κουλτούρα».

Για το ποιοι είναι οι στόχοι του για τη νέα σεζόν: «Οι στόχοι μου για τη νέα σεζόν είναι να κερδίσουμε παιχνίδια και να αποδώσω καλύτερα από πέρσι».