Τον υψηλόσωμο χαφ της Λεβάντε Κέρβιν Αριάγα, που μπορεί να αγωνιστεί και ως στόπερ, έχει βάλει στο στόχαστρο της η ΑΕΚ, η οποία βρίσκεται σε επαφές με τη Λεβάντε.

Την περίπτωση του Κέρβιν Αριάγα και το ενδιαφέρον της ΑΕΚ είχαν αποκαλύψει οι Ισπανοί νωρίτερα μέσα στον Αύγουστο, με την Ένωση πράγματι να κινείται για την απόκτησή του από τη Λεβάντε!

Η ΑΕΚ έχει ως βασικό στόχο τον 28χρονο υψηλόσωμο (1.91μ.) χαφ από την Ονδούρα, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί εκτός από χαφ και ως κεντρικός αμυντικός και οι οι κιτρινόμαυροι βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με τη Λεβάντε.

Το συμβόλαιο του Αριάγα στη Λεβάντε έχει ισχύ ως το καλοκαίρι του 2028, ενώ σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των Ισπανών τις προηγούμενες μέρες και η Θέλτα ήταν πολύ... ζεστή για να τον κάνει δικό της.

Ο Αριάγα καλύπτει τα χαρακτηριστικά που θέλει να προσθέσει ο Νίκολιτς στη μεσαία γραμμή με έναν δυναμικό μέσο, καθώς ο Σέρβος τεχνικός στη συνέντευξη στην Ολλανδία είχε εκφράσει την επιθυμία για απόκτηση ενός ακόμα μέσου πλην του Βιτάλις, ενώ του δίνει τη δυνατότητα να προσφέρει και ως στόπερ.

Το who is who του Αριάγα

Ο Αριάγα πήρε μεταγραφή στη Μινεσότα του MLS τον Φεβρουάριο του 2022 και δυόμιση χρόνια αργότερα είχε μετακομίσει στην Ευρώπη και συγκεκριμένα για τη Σερβία για χάρη της Παρτιζάν.

Τον Ιανουάριο του 2025 είχε δοθεί δανεικός στη Σαραγόσα και το καλοκαίρι εκείνης της σεζόν πήρε μεταγραφή για τη Λεβάντε, η οποία πλήρωσε στην Παρτιζάν 500.000 ευρώ.

Ο Αριάγα είναι διεθνής 45 φορές με την Εθνική Ονδούρας, ενώ τη σεζόν που μας πέρασε με τη Λεβάντε πραγματοποίησε 28 συμμετοχές με τρία γκολ και τρεις ασίστ.

