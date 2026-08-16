Την τρίτη της εμφάνιση για τη νέα σεζόν γνωστοποίησε η ΑΕΚ σε χρώμα γαλάζιο.

Πρόσφατα η ΑΕΚ είχε παρουσιάσει τη νέα της εμφάνιση για τη σεζόν 2026/27 με τις κιτρινόμαυρες ρίγες, την οποία φόρεσε στον τελικό του Super Cup με τον ΟΦΗ.

Η Ένωση μέσω των social media παρουσίασε και την τρίτη εμφάνιση για τη σεζόν 2026/27 που είναι σε χρώμα γαλάζιο, ενώ στη συγκεκριμένη εμφάνιση ξεχωριστό είναι και το σήμα, αποκλειστικά σε μαύρο χρώμα.

Όπως ενημέρωσε η ΑΕΚ η φανέλα είναι διαθέσιμη στο shop.aekfc.gr και στο Allwyn Arena AEK Store στη Νέα Φιλαδέλφεια.