ΑΕΚ: Γαλάζια η τρίτη εμφάνιση για τη σεζόν 2026/27
Πρόσφατα η ΑΕΚ είχε παρουσιάσει τη νέα της εμφάνιση για τη σεζόν 2026/27 με τις κιτρινόμαυρες ρίγες, την οποία φόρεσε στον τελικό του Super Cup με τον ΟΦΗ.
Η Ένωση μέσω των social media παρουσίασε και την τρίτη εμφάνιση για τη σεζόν 2026/27 που είναι σε χρώμα γαλάζιο, ενώ στη συγκεκριμένη εμφάνιση ξεχωριστό είναι και το σήμα, αποκλειστικά σε μαύρο χρώμα.
Όπως ενημέρωσε η ΑΕΚ η φανέλα είναι διαθέσιμη στο shop.aekfc.gr και στο Allwyn Arena AEK Store στη Νέα Φιλαδέλφεια.
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