Γιούρτσεβεν: «Ο στόχος μου είναι να κατακτήσω την ACB»

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν στις δηλώσεις του αναφέρθηκε τους λόγους που επέλεξε να παίξει για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης για την απόκτηση του Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο Τούρκος σέντερ πραγματοποίησε δηλώσεις και ανέφερε τους λόγους για τους οποίους επέλεξε την ισπανική ομάδα.

Επίσης αναφέρθηκε και στους στόχους του με τη «βασίλισσα», ενώ τόνισε και τι μπορεί να προσφέρει στον σύλλογο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ομέρ Γιούρτσεβεν:

«Είμαι υπέροχα, είναι απίστευτο. Μπόρεσα να μιλήσω με τον Arda Güler και ήδη του είπα ότι είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι ο δεύτερος Τούρκος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου».

Για τους στόχους του με τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Ανυπομονώ να δείξω όλα όσα μπορώ να προσφέρω και να βοηθήσω αυτή την ομάδα να κερδίσει. Η ομάδα έχει ήδη καθιερωμένη βασική πεντάδα στις θέσεις από το 1 έως το 4 και αυτή είναι η τέλεια ευκαιρία για μένα να μπω και να προσφέρω όσο το δυνατόν περισσότερη βοήθεια στα playoffs, που είναι το πιο συναρπαστικό σημείο της σεζόν. Ο στόχος μου είναι να κατακτήσω την ACB. Αν και ξέρω ότι τώρα έχουν μπροστά τους το Final Four της EuroLeague, ανυπομονώ να αγωνιστώ στους τελικούς του πρωταθλήματος».

Για το τι μπορεί να προσφέρει στη Ρεάλ Μαδρίτης: «Πιστεύω ότι πάνω απ’ όλα μπορώ να σκοράρω μέσα στη ρακέτα και να αμύνομαι. Η άμυνα θα είναι η βασική μου προτεραιότητα. Τόσο η προστασία της ρακέτας όσο και η άμυνα στο αντίπαλο pick & roll, ειδικά έχοντας τον Σέρτζιο Σκαριόλο ως προπονητή. Το σκοράρισμα μέσα στη ρακέτα είναι κάτι που κάνω όλη μου τη ζωή και πιστεύω ότι θα είναι χρήσιμο και για την ομάδα, γιατί είναι κάτι που χρειάζεσαι στο σύγχρονο μπάσκετ».

Για την εμπειρία του από το NBA: «Έχω μάθει πολλά από πολλούς προπονητές. Έπαιξα στους Μαϊάμι Χιτ για τρία χρόνια, στους Γιούτα Τζαζ για έναν χρόνο και αυτή την τελευταία χρονιά πέρασα έναν μήνα στους Γκόλνεν Στέιτ Γουόριορς. Κάθε προπονητής έχει κάτι διαφορετικό να σου διδάξει, αλλά κυρίως μαθαίνεις να παίζεις με ένταση, να είσαι προσεκτικός στις λεπτομέρειες και να φροντίζεις πάντα να βρίσκεσαι στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή. Πιστεύω ότι όλα αυτά βοηθούν σε κάθε επίπεδο ανταγωνισμού. Να είσαι προσεκτικός, πειθαρχημένος και να αγωνίζεσαι δυνατά πάντα».

Για τις εγκαταστάσεις της Ρεάλ: «Μέχρι στιγμής είναι εντυπωσιακές. Δεν έχω προλάβει να δω όλες τις εγκαταστάσεις, αλλά ό,τι έχω δει μέχρι τώρα είναι απίστευτο. Η αίθουσα με τα όργανα, τα γήπεδα, οι χώροι αποκατάστασης… Απίστευτα».

Για το πώς βρίσκεται σωματικά: «Νιώθω υπέροχα. Όταν τελείωσε η σεζόν, πήρα μερικές μέρες ξεκούρασης και τώρα επέστρεψα ξανά στις προπονήσεις, κάτι που μου επέτρεψε να διατηρηθώ σε καλή κατάσταση. Τώρα χρειάζομαι 9 ή 10 μέρες για να ξαναβρώ τον καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό και να ανακτήσω τη φυσική μου κατάσταση και τη δύναμή μου. Και έτσι θα μπορέσω να είμαι ξανά κυρίαρχος».

Για τους λόγους που επέλεξε τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Υπήρχαν πολλοί παράγοντες που επηρέασαν την απόφασή μου, πέρα από τη μεγάλη ιστορία αυτού του συλλόγου. Ο πρώτος ήταν ότι θα μπορούσα να παίξω στα playoffs και να έχω την ευκαιρία να είμαι μέρος αυτής της καθοριστικής στιγμής της σεζόν. Επίσης ο προπονητής, αλλά και οι παίκτες που διαθέτουν, όπως ο Καμπάτσο ή ο Γιουλ, που ξέρουν να πασάρουν εξαιρετικά και να δημιουργούν φάσεις για όλους. Επιπλέον, ο τρόπος παιχνιδιού είναι πολύ ρευστός, παίζουν πολύ καλά και κυκλοφορούν εξαιρετικά την μπάλα. Ανυπομονώ να γίνω μέρος αυτού του συστήματος».

Για το τι μήνυμα θέλει να στείλει στον κόσμο της Ρεάλ: «Γεια σας, είμαι ο Ομέρ Γιούρτσεβεν και ανυπομονώ να ξεκινήσω και να σας δω να υποστηρίζετε την ομάδα στο Palacio. Δεν μπορώ να περιμένω να σας δω στα playoffs».