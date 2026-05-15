Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Καλαϊτζάκη
Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ήταν ο μεγάλος άτυχος στο Παναθηναϊκός - Μύκονος, καθώς τραυματίστηκε και αποχώρησε από το παιχνίδι.
Συγκεκριμένα, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, γύρισε το πόδι του σε έναν αιφνιδιασμό και αποχώρησε από το παιχνίδι, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια για να κάνει θεραπεία.
Να σημειωθεί πως ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης σηκώθηκε μόνος του, με τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ να τον χειροκροτούν.
@Photo credits: eurokinissi
