Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ήταν ο μεγάλος άτυχος στο Παναθηναϊκός - Μύκονος, καθώς τραυματίστηκε και αποχώρησε από το παιχνίδι.

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης αποχώρησε με πρόβλημα από το Παναθηναϊκός - Μύκονος.

Συγκεκριμένα, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, γύρισε το πόδι του σε έναν αιφνιδιασμό και αποχώρησε από το παιχνίδι, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια για να κάνει θεραπεία.

Να σημειωθεί πως ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης σηκώθηκε μόνος του, με τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ να τον χειροκροτούν.