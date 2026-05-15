Euroleague: Άνοιξε η Επίσημη Πλατφόρμα Μεταπώλησης Εισιτηρίων για το Final Four

Η Euroleague ανακοίνωσε το άνοιγμα της επίσημης πλατφόρμας μεταπώλησης εισιτηρίων για το Final Four του 2026.

Με τις τέσσερις ομάδες που θα λάβουν μέρος στο Final Four της Αθήνας να γίνονται γνωστές, η EuroLeague ενεργοποίησε και την Επίσημη Πλατφόρμα Μεταπώλησης Εισιτηρίων για το μεγάλο ραντεβού του του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Μέσα από αυτή τη πλατφόρμα, η οποία είναι το μοναδικό εξουσιοδοτημένο κανάλι για μεταπώληση εισιτηρίων του Final Four, η EuroLeague δίνει την δυναντότητα στους φιλάθλους που αγόρασαν εισιτήριο, αλλά δεν είδαν τις ομάδες τους να φτάνουν στην τετράδα, όπως ο Παναθηναϊκός, η Χάποελ κι άλλες, να πουλήσουν τα «μαγικά χαρτάκια» με ασφάλεια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε το άνοιγμα της Επίσημης Πλατφόρμας Μεταπώλησης Εισιτηρίων για το 2026 EuroLeague Final Four Athens Presented by Etihad. Οι φίλαθλοι που αγόρασαν εισιτήρια κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε από τις τέσσερις sold-out φάσεις πώλησης, αλλά πλέον δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τη διοργάνωση, θα έχουν τώρα τη δυνατότητα να μεταπωλήσουν με ασφάλεια τα εισιτήριά τους μέσω του https://euroleaguef4tickets.com/.

Η επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης λειτουργεί σε ένα ελεγχόμενο και ασφαλές περιβάλλον, διασφαλίζοντας ότι όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του επίσημου συστήματος έκδοσης εισιτηρίων. Χρησιμοποιώντας την επίσημη αγορά μεταπώλησης, οι φίλαθλοι έχουν εγγυημένα έγκυρα εισιτήρια, ασφαλείς πληρωμές και επιστροφές χρημάτων σε περίπτωση που ένα εισιτήριο μεταπωληθεί επιτυχώς. Η πλατφόρμα προσφέρει επίσης πλήρη ευελιξία, καθώς οι κάτοχοι εισιτηρίων μπορούν να ακυρώσουν το αίτημα μεταπώλησής τους οποιαδήποτε στιγμή πριν από την πώληση του εισιτηρίου.

Η επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης είναι το μοναδικό εξουσιοδοτημένο κανάλι για μεταπώληση εισιτηρίων του 2026 EuroLeague Final Four και εισιτήρια που αγοράζονται μέσω μη εξουσιοδοτημένων καναλιών πώλησης ενδέχεται να μην είναι έγκυρα για είσοδο ή να ακυρωθούν.

Οι φίλαθλοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα μεταπώλησης στο https://euroleaguef4tickets.com/ μέσω του λογαριασμού έκδοσης εισιτηρίων που είναι συνδεδεμένος με το EuroLeagueID τους, επιλέγοντας την κράτησή τους στην ενότητα “My Packages” και υποβάλλοντας τα εισιτήριά τους προς μεταπώληση. Όσο τα εισιτήρια είναι καταχωρημένα προς μεταπώληση, δεν θα είναι διαθέσιμα για τροποποίηση. Όλα τα καταχωρημένα εισιτήρια θα εμφανίζονται στην επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης στο https://euroleaguef4tickets.com/.

Η Επίσημη Πλατφόρμα Μεταπώλησης για το 2026 EuroLeague Final Four Athens Presented by Etihad θα παραμείνει ανοιχτή έως την Κυριακή 17 Μαΐου στις 22:59 CEST, προσφέροντας στους φιλάθλους έναν ασφαλή και ευέλικτο τρόπο διαχείρισης των εισιτηρίων τους, σε περίπτωση που δεν μπορούν να παρευρεθούν.

Κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης φάσης και σύμφωνα με τις αρχικές φάσεις πώλησης, τα εισιτήρια του Final Four μπορούν να μεταπωληθούν μόνο ως πλήρη πακέτα, συμπεριλαμβανομένων των αγώνων της Παρασκευής και της Κυριακής.

Οι φίλαθλοι που αγόρασαν VIP εισιτήρια θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να τα καταχωρήσουν στην πλατφόρμα μεταπώλησης έως την Τρίτη 19 Μαΐου στις 22:59 CEST.

Μόλις ολοκληρωθεί μια συναλλαγή μεταπώλησης, το αρχικό εισιτήριο ακυρώνεται αυτόματα. Ο πωλητής χάνει όλα τα δικαιώματα πρόσβασης στη διοργάνωση και θα λάβει επιστροφή χρημάτων ίση με το 100% της Τιμής Μονάδας (ονομαστική αξία) του εισιτηρίου που αγοράστηκε αρχικά, εντός του ισχύοντος χρονικού πλαισίου επεξεργασίας του παρόχου πληρωμών. Τυχόν απούλητα εισιτήρια θα επιστρέφουν αυτόματα στον αρχικό αγοραστή μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη φάση μεταπώλησης.

Για τους φιλάθλους που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τον τελικό του Adidas NextGen EuroLeague και τον τελικό του EuroLeague Championship Game, η Επίσημη Πλατφόρμα Μεταπώλησης θα ανοίξει ένα δεύτερο παράθυρο μεταπώλησης την Παρασκευή 22 Μαΐου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου Ημιτελικού, και θα παραμείνει ανοιχτή έως το Σάββατο 23 Μαΐου στις 17:00 CEST. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι φίλαθλοι που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τους αγώνες της Κυριακής θα έχουν τη δυνατότητα να καταχωρήσουν τα εισιτήριά τους προς μεταπώληση, για τη μισή αξία του διήμερου πακέτου εισιτηρίων του Final Four.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο https://euroleaguef4tickets.com/.

Η Euroleague Basketball θα ήθελε επίσης να υπενθυμίσει σε όλους τους κατόχους εισιτηρίων ότι η είσοδος στην Telekom Arena θα επιτρέπεται μόνο με την προσκόμιση:

Έγκυρου ονομαστικού εισιτηρίου και

Επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης που να αντιστοιχεί στις πληροφορίες που υποβλήθηκαν κατά την εγγραφή.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι φίλαθλοι που θα προσκομίσουν εισιτήριο το οποίο δεν αντιστοιχεί στο άτομο που το χρησιμοποιεί, θα στερείται η είσοδος στην αρένα.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν θα επιτρέπονται αλλαγές στα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου κανονικού εισιτηρίου μετά τις 17 Μαΐου στις 23:59 CEST, ούτε τροποποιήσεις στοιχείων ταυτότητας για VIP μετά τις 19 Μαΐου στις 23:59 CEST.