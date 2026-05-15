Ζιάγκος: «Να επιστρέψουμε στους Μυκονιάτες την αγάπη και την ευγνωμοσύνη που έχουμε λάβει»

Το Game 1 των προημιτελικών απέναντι στον Παναθηναϊκό ήταν η πρώτη ιστορική συμμετοχή για τη Μύκονο στα playoffs και ο Βαγγέλης Ζιάγκος εξήγησε πως το ζητούμενο για τους νεοφώτιστους είναι να κλείσουν όμορφα τη σεζόν.

Ο προπονητής της Μυκόνου, Βαγγέλης Ζιάγκος, ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου μετά από τον πρώτο προημιτελικό με τον Παναθηναϊκό στο T-Center:

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για τη νίκη. Εμείς μέχρι τώρα ήμασταν μια ομάδα η οποία, όταν κοιτούσαμε τον καθρέφτη μας, αυτό που βλέπαμε μας άρεσε. Σήμερα δεν μας άρεσε αυτό που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, κυρίως στο πρώτο δεκάλεπτο. Νομίζω ότι η ανάπαυλα μας έκανε καλό. Επιστρέψαμε και βγήκαμε στο γήπεδο ως μια ομάδα ανθρώπων που αγωνίζεται, διεκδικεί και σέβεται το άθλημα. Ήμασταν ανταγωνιστικοί. Αν δεν κάνω λάθος, χάσαμε με 25 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, ενώ κερδίσαμε κατά έναν πόντο στο δεύτερο ημίχρονο στο επιμέρους σκορ. Εκεί αποτυπώνεται η αίσθηση που έχω για το πώς εμφανίστηκε η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο.

Αλλά και κάποιοι δείκτες είναι ενδεικτικοί: έξι λάθη αντί για 16 του πρώτου ημιχρόνου. Δώσαμε 22 πόντους από λάθη στο πρώτο ημίχρονο και 12 στο δεύτερο. Κάποια επιμέρους στοιχεία δείχνουν μια αλλαγή στον τρόπο προσέγγισης του αγώνα. Θέλουμε να κλείσουμε όμορφα τη σεζόν στο παιχνίδι της Κυριακής στο νησί μας, στη φυσική μας έδρα, εκεί που χτυπάει η καρδιά αυτής της ομάδας, ώστε να επιστρέψουμε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη που έχουμε λάβει από τους Μυκονιάτες και τους Κυκλαδίτες, των οποίων δημιούργημα είναι αυτή η ομάδα και στους οποίους απευθύνεται».