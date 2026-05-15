Η Μπαρτσελόνα έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τον Ναβάρο που είναι σύμφωνος με την απόκτηση του Τζέιμς!

Η παρουσία του Τσάβι Πασκουάλ τη νέα σεζόν στην Μπαρτσελόνα δεν είναι δεδομένη και οι Καταλανοί φέρονται να έχουν έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τον προπονητή της Μάλαγα, Ίμπον Ναβάρο.

Η Μπαρτσελόνα απέτυχε να προκριθεί στα playoffs της EuroLeague, γνωρίζοντας την ήττα από τη Μονακό στο Play-In και ολοκληρώνοντας πρόωρα τη φετινή της παρουσία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Την ίδια στιγμή, το μέλλον του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο των «μπλαουγκράνα» δείχνει αβέβαιο και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 53χρονος προπονητής αποτελεί τον μεγάλο στόχο της Dubai Basketball, η οποία φέρεται διατεθειμένη να καταβάλει τις 300.000 ευρώ που προβλέπει το buyout με την Μπαρτσελόνα.

Ο μάνατζερ του Πασκουάλ, Νταβίντ Κάρο Φούνιες, διέψευσε στο X τα σενάρια και τις φήμες, ωστόσο σημερινό δημοσίευμα της Mundo Deportivo αναφέρει ότι οι Καταλανοί έχουν έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τον προπονητή της Μάλαγα, Ίμπον Ναβάρο. Εφόσον φυσικά αποχωρήσει ο Πασκουάλ.

Το δημοσίευμα αναφέρει: «Η Μπαρτσελόνα έφτασε σε καταρχήν συμφωνία με τον Ίμπον Ναβάρο την περασμένη Κυριακή. Ο Βάσκος προπονητής έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο με την Ουνικάχα, αλλά διαθέτει ρήτρα αποδέσμευσης που του επιτρέπει να το σπάσει καταβάλλοντας αποζημίωση, εφόσον πρόκειται να μετακινηθεί σε ομάδα της EuroLeague.

Μάλιστα, η Μπαρτσελόνα βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τον Ισπανό τεχνικό για τις μεταγραφές που απομένουν ώστε να ολοκληρωθεί το ρόστερ της ομάδας. Ο Ναβάρο, για παράδειγμα, φέρεται να έχει συμφωνήσει με την προοπτική της απόκτησης του Αμερικανού γκαρντ Μάικ Τζέιμς, τον οποίο είχε υπό τις οδηγίες του στο παρελθόν στην Μπασκόνια».