Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Αποφασίστηκε η λήξη της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν μετά από ενάμιση χρόνο κοινής πορείας.

Αναμένεται για το τυπικό της υπόθεσης η ανακοίνωση της ομάδας με τον Τούρκο σέντερ να αναζητά αλλού το μέλλον του. Οι «πράσινοι» αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν το opt-out του συμβολαίου του έως τα τέλη Φεβρουαρίου με αποτέλεσμα να μείνει ελεύθερος στην αγορά. Να σημειωθεί πως το παράθυρο των μεταγραφών στη EuroLeague έχει κλείσει και ο Γιούρτσεβεν δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί αυτή τη σεζόν σε ομάδα της κορυφαίας ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Σε 40 παιχνίδια που αγωνίστηκε στη EuroLeague με τη φανέλα του τριφυλλιού πέρυσι και φέτος, ο Γιούρτσεβεν μέτρησε μέσο όρο 9.5 πόντους και 4.8 ριμπάουντ ανά 17.3 λεπτά συμμετοχής.

H αντίστροφη μέτρηση για τον Ομέρ Γιούρτσεβεν είχε ήδη ξεκινήσει μετά την αντικατάστασή του από την οκτάδα των ξένων στη Stoiximan GBL με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να παίρνει τη θέση του.