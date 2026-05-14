Ολυμπιακός: Η αναφορά της Euroleague στο ρόστερ και η ερώτηση για το Final Four
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το Final Four της EuroLeague στο Telekom Center Athens (22-24 Μαΐου) και η διοργανώτρια αρχή βάζει τους Πειραιώτες στο κλίμα, λίγο πριν τη μεγάλη «μάχη».
Την Πέμπτη (14/5) οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν την Media Day τους εν όψει του μεγάλου ραντεβού της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με τη Euroleague να αναρτά ένα video με το έμψυχο δυναμικό του Ολυμπιακού, το οποίο περιελάμβανε ένα ξεκάθαρο ερώτημα για τους Πειραιώτες.
«Το ρόστερ του Ολυμπιακού είναι εδώ και έτοιμο. Μπορούν να πάνε ως το τέλος και να σηκώσουν το τρόπαιο;» αναρωτήθηκαν μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της Euroleague.
Η ανάρτηση της διοργανώτριας αρχής
⚱️ The @Olympiacos_BC squad is here and ready.— EuroLeague (@EuroLeague) May 14, 2026
Can they go all the way and lift the trophy?#F4GLORY pic.twitter.com/yJPDr2XJBd
