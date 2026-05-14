Η Euroleague ανάρτησε ένα video με το ρόστερ του Ολυμπιακού και έθεσε ένα ερώτημα για το Final Four της Αθήνας.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το Final Four της EuroLeague στο Telekom Center Athens (22-24 Μαΐου) και η διοργανώτρια αρχή βάζει τους Πειραιώτες στο κλίμα, λίγο πριν τη μεγάλη «μάχη».

Την Πέμπτη (14/5) οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν την Media Day τους εν όψει του μεγάλου ραντεβού της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με τη Euroleague να αναρτά ένα video με το έμψυχο δυναμικό του Ολυμπιακού, το οποίο περιελάμβανε ένα ξεκάθαρο ερώτημα για τους Πειραιώτες.

«Το ρόστερ του Ολυμπιακού είναι εδώ και έτοιμο. Μπορούν να πάνε ως το τέλος και να σηκώσουν το τρόπαιο;» αναρωτήθηκαν μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της Euroleague.

