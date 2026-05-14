Το λογότυπο του Final Four τοποθετήθηκε πάνω στη φανέλα του Ολυμπιακού, ενόψει της διοργάνωσης στο «Telekom Center Athens».

Η Media Day του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε σήμερα (14/05) στο ΣΕΦ ενόψει του Final Four της Αθήνας. Στη φανέλα των «ερυθρολεύκων» τοποθετήθηκε και το λογότυπο της διοργάνωσης με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να έτοιμοι για τη μεγάλη πρόκληση.

Θυμίζουμε οι Πειραιώτες απέκλεισαν με «σκούπα» τη Μονακό με τελικό σκορ 3-0 και στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσουν τη Φενέρμπαχτσε (22/05, 18:00, LIVE από το Gazzetta).