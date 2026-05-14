Το Video που αποχωρεί ο Άταμαν από τη συνέντευξη Τύπου
Μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια, ο Έργκιν Άταμαν αποχώρησε από τη συνέντευξη Τύπου, όταν ρωτήθηκε από ξένο δημοσιογράφο, σχετικά με μία δήλωσή του στο παρελθόν.
Συγκεκριμένα η ερώτηση είχε να κάνει με το γεγονός πως ο αν ο Παναθηναϊκός δεν κερδίσει τη EuroLeague ή το ελληνικό πρωτάθλημα θα αποχωρήσει από τον πάγκο των «πρασίνων».
Ο Άταμαν δεν θέλησε να απαντήσει, ευχαρίστησε και αποχώρησε από την αίθουσα Τύπου.
Δείτε το βίντεο:
Ergin Ataman was asked about his future with Panathinaikos after saying he would leave if they failed to win the EuroLeague or Greek League 🗣️❌— BasketNews (@BasketNews_com) May 14, 2026
Before the question was even finished, coach stood up and left the press conference 👀 pic.twitter.com/kyj8onG0E1
