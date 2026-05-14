Η πρώτη αντίδραση του Γιαννακόπουλου μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού: «Η πίκρα με πίκρα περνάει...»
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στο instagram, έστειλε το πρώτου του μήνυμα μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four.
Λίγες ώρες μετά τη νίκη της Βαλένθια στο Game 5 κόντρα στον Παναθηναϊκό, που τον άφησε εκτός Final Four, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έστειλε το δικό του μήνυμα.
Συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ, θέλησε να τονώσει το ηθικό της ομάδας λέγοντας χαρακτηριστικά: «Να σου πω όμως κάτι, η πίκρα με πίκρα περνάει. Από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε να γυρίζουμε».
