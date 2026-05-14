Ο Ζαν Μοντέρο πανηγύρισε με άσεμνο τρόπο, μετά τη νίκη της Βαλένθια κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Μετά τη νίκη της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού, ο Ζαν Μοντέρο πραγματοποίησε άσεμνη χειρονομία, κάνοντας ότι ακριβώς και ο Ναν, μετά το Game 2.

Συγκεκριμένα ο «σταρ» της ισπανικής ομάδας, πανηγύρισε με άσεμνο τρόπο τη ιστορική επικράτηση του συλλόγου του, κατά τη διάρκεια της ομαδικής φωτογραφίας μαζί με τους συμπαίκτες του.

Ο Ζαν Μοντέρο τελείωσε το Game 5, έχοντας 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ, την ώρα που στη χρονιά έχει μ.ο 14.4 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4.7 ασίστ, ανά αγώνα και αποτελεί έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ τη φετινή σεζόν.