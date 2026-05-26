Καπνός... υπάρχει στην περίπτωση του Ουνάι Λόπεθ και του Ολυμπιακού και το Gazzetta εξηγεί ποια είναι τα εμπόδια για να υπάρξει happy end.

Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει σχετικά με το έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον 30χρονο χαφ της Ράγιο Βαγιεκάνο, Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος μένει ελεύθερος το φετινό καλοκαίρι και αναζητά το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει δώσει θετικό report για τον έμπειρο χαφ που μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις της μεσαίας γραμμής, εστιάζοντας στο 6-8. Φυσικά, τίποτα δεν πρόκειται να προχωρήσει ή να αλλάξει από την πλευρά του ποδοσφαιριστή πριν τον μεγάλο τελικό του Conference League κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας (27/05).

Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο Ισπανός ποδοσφαιριστής αναζητά το επόμενο βήμα στην καριέρα του μετά το restart που έκανε στη Ράγιο Βαγιεκάνο όπου μέσα σε μία 4ετία μέτρησε 221 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με 10 γκολ και 15 ασίστ μέχρι τώρα ενώ φέτος είναι βασικότατο στέλεχος με 42 παιχνίδια (σκόραρε και κόντρα στην ΑΕΚ).

Για αυτούς τους λόγους, ο Λόπεθ έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον ουκ ολίγων ομάδων από την Ισπανία και την Ευρώπη με την Μπέτις και τη Βιγιαρεάλ να έχουν μπει πιο... δυνατά στο κόλπο για την απόκτηση του ενώ στο παιχνίδι είναι και η πρώην του ομάδα, Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Εδώ εμφανίζονται τα... αγκάθια. Οι δύο πρώτες έχουν σίγουρη συμμετοχή στο Champions League της νέας σεζόν ενώ ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να περάσει από δύο προκριματικούς για να τα καταφέρει. Η τρίτη που αναφέραμε μπορεί να μην είναι στην ίδια μοίρα αλλά αποτελεί το κλαμπ όπου μεγάλωσε ο 30χρονος χαφ και στο ενδεχόμενο της επιστροφής του, θα έχει βασικό ρόλο στα πλάνα για τη νέα σεζόν.

Ο 30χρονος χαφ δεν έχει αγωνιστεί ποτέ εκτός Ισπανίας, οπότε έχοντας τις παραπάνω προτάσεις στα χέρια του, ο βαθμός δυσκολίας για να φορέσει τα ερυθρόλευκα αυξάνεται. Ωστόσο υπάρχει ένα πρόσωπο... κλειδί που ίσως μπορεί να εξελιχθεί σε σύμμαχο του Ολυμπιακού.

Αυτός είναι ο ατζέντης του Λόπεθ. Ο Χοσέμπα Μπαραντιαράν έχει στο γραφείο του και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και δεν θα ήταν περίεργο να βάλει και εκείνος το... χέρι του για να πιάσει ο Ισπανός χαφ «λιμάνι», ειδικά από τη στιγμή που υπάρχει θετική άποψη από τον 65χρονο προπονητή.

Επαναλαμβάνουμε και τονίζουμε ότι οποιαδήποτε απόφαση πάρει ο ποδοσφαιριστής, θα είναι μετά τον τελικό του Conference League είτε αφορά τον Ολυμπιακό, είτε οποιοδήποτε άλλον σύλλογο.