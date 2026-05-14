Σύζυγος Ναν: «Οι άνθρωποι ξεχνούν γρήγορα...»

Η σύζυγος του Κέντρικ Ναν, Μπλεν Κίγια, μέσω ανάρτησης θέλησε να δείξει τη στήριξή της στον Κέντρικ Ναν, μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Βαλένθια με 81-64 και έμεινε εκτός Final Four, με τη σύζυγο του Κέντρικ Ναν, Μπλεν Κίγια, να κάνει σχετική ανάρτηση και να δείχνει τη στήριξή της στον παίκτη των «πρασίνων».

Συγκεκριμένα μέσω story στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, θέλησε να τονώσει το ηθικό της ομάδας, αλλά και του Ναν, γράφοντας:

«Η πίεση δημιουργεί διαμάντια. Οι άνθρωποι ξεχνούν γρήγορα, αλλά οι θρύλοι δεν εξαφανίζονται σε μια στιγμή. MVP. Πρωταθλητής. Αποδεδειγμένος. Τα στάνταρ ανεβαίνουν όταν έχεις ήδη καταφέρει ό,τι οι περισσότεροι άνθρωποι ονειρεύονται. Αυτό έρχεται με την “επιτυχία”. Μια κακή βραδιά ποτέ δεν θα σβήσει το βιογραφικό ενός πρωταθλητή. Ακόμα αυτός. Πάντα θα είναι».