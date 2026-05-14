Ο Ρισόν Χολμς «πυροδότησε» αντιδράσεις μετά το τέλος του Game 5 με ειρωνική ανάρτηση, την οποία και απέσυρε λίγο αργότερα.

Μετά την ήττα στο Game 5 από την Βαλένθια και τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού AKTOR από το Final Four της Αθήνας, ο Ρισόν Χολμς έκανε και... πάλι την εμφάνισή του.

Πώς; Με μια ειρωνική ανάρτηση καθώς «πόσταρε» emojis να κλαίνε από τα γέλια. Λίγο πολύ σαν να χάρηκε και να ήθελε να «πικάρει» την ομάδα στην οποία αγωνιζόταν μέχρι πρότινος.

Ακολούθησαν πολλές αντιδράσεις σε βάρος του Αμερικανού σέντερ, ο οποίος στη συνέχεια «κατέβασε» την ανάρτηση όντας -πιθανώς- μετανιωμένος για την κίνησή του.