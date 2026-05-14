«Πάρτι» με σαμπάνιες και μπουγέλο στον Πέδρο Μάρτινεθ έστησαν οι παίκτες της Βαλένθια στα αποδυτήρια, μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα οι Ισπανοί θέλησαν να αποθεώσουν τον Πέδρο Μαρτίνεθ, μπουγελώνοντάς τον με σαμπάνια, μετά την ιστορική επικράτηση κόντρα στους «πράσινους», καθώς η Βαλένθια πέρασε για πρώτη φορά σε Final Four.

