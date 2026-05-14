Βαλένθια: «Πάρτι» με σαμπάνιες και μπουγέλο στον Μαρτίνεθ στα αποδυτήρια
«Πάρτι» με σαμπάνιες και μπουγέλο στον Πέδρο Μάρτινεθ έστησαν οι παίκτες της Βαλένθια στα αποδυτήρια, μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού.
Οι παίκτης της Βαλένθια έστησαν «πάρτι» στα αποδυτήρια αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης και τη νίκη επί του Παναθηναϊκού.
Συγκεκριμένα οι Ισπανοί θέλησαν να αποθεώσουν τον Πέδρο Μαρτίνεθ, μπουγελώνοντάς τον με σαμπάνια, μετά την ιστορική επικράτηση κόντρα στους «πράσινους», καθώς η Βαλένθια πέρασε για πρώτη φορά σε Final Four.
Δείτε το βίντεο:
EL FIESTÓN EN EL VESTUARIO 🥳🥳🥳 pic.twitter.com/qb2a2JLiJv— Valencia Basket Club (@valenciabasket) May 13, 2026
@Photo credits: x_valenciabasketball
