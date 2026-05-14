Μαρτίνεθ: «Πριν από τρεις βδομάδες ο στόχος ήταν να πάμε στο Final Four, τώρα;»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ αναφέρθηκε στην πρόκριση της Βαλένθια στο Final Four, μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού.

Η Βαλένθια επικράτησε με 81-64 του Παναθηναϊκού, με τον Πέδρο Μαρτίνεθ να αναφέρεται στις δηλώσεις του στην επιτυχία της ομάδας του.

Συγκεκριμένα τόνισε πως ο στόχος του ισπανικού συλλόγου, άλλαξε, καθώς πριν δύο εβδομάδες ήθελα να μπουν στα Play-In.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πέδρο Μαρτίνεθ:

«Ο πρώτος μας στόχος ήταν να παλέψουμε για τα play in. Αργότερα, στοχεύσαμε τα playoffs και στη συνέχεια στο Top - 4. Πριν από περίπου τρεις βδομάδες ο στόχος ήταν να πάμε στο Final Four. Τώρα; Τι άλλο;».