Μαρτίνεθ: «Πριν από τρεις βδομάδες ο στόχος ήταν να πάμε στο Final Four, τώρα;»
Η Βαλένθια επικράτησε με 81-64 του Παναθηναϊκού, με τον Πέδρο Μαρτίνεθ να αναφέρεται στις δηλώσεις του στην επιτυχία της ομάδας του.
Συγκεκριμένα τόνισε πως ο στόχος του ισπανικού συλλόγου, άλλαξε, καθώς πριν δύο εβδομάδες ήθελα να μπουν στα Play-In.
Αναλυτικά όσα είπε ο Πέδρο Μαρτίνεθ:
«Ο πρώτος μας στόχος ήταν να παλέψουμε για τα play in. Αργότερα, στοχεύσαμε τα playoffs και στη συνέχεια στο Top - 4. Πριν από περίπου τρεις βδομάδες ο στόχος ήταν να πάμε στο Final Four. Τώρα; Τι άλλο;».
