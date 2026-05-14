Η Βαλένθια επικράτησε του Παναθηναϊκού με 81-64, με τον Έργκιν Άταμαν να χειροκροτεί τον Ζαν Μοντέρο στο φινάλε της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος τεχνικός θέλησε να δώσει τα εύσημα στον παίκτη των Ισπανών, πραγματοποιώντας fair play. Όταν ο Πέδρο Μαρτίνεθ απέσυρε τον Ζαν Μοντέρο, έτσι ώστε να δεχτεί την αποθέωση από τους οπαδούς, ο Άταμαν χειροκρότησε τον «rising star» της EuroLeague, για την εμφάνιση που πραγματοποίησε.

Ο Μοντέρο πέτυχε 12 πόντους, ενώ είχε επίσης και 6 ριμπάουντ στο Game 5 κόντρα στους «πράσινους».