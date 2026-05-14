Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Ο Άταμαν χειροκρότησε τον Μοντέρο στο φινάλε του αγώνα
Η Βαλένθια επικράτησε του Παναθηναϊκού με 81-64, με τον Έργκιν Άταμαν να χειροκροτεί τον Ζαν Μοντέρο στο φινάλε της αναμέτρησης.
Συγκεκριμένα ο Τούρκος τεχνικός θέλησε να δώσει τα εύσημα στον παίκτη των Ισπανών, πραγματοποιώντας fair play. Όταν ο Πέδρο Μαρτίνεθ απέσυρε τον Ζαν Μοντέρο, έτσι ώστε να δεχτεί την αποθέωση από τους οπαδούς, ο Άταμαν χειροκρότησε τον «rising star» της EuroLeague, για την εμφάνιση που πραγματοποίησε.
Ο Μοντέρο πέτυχε 12 πόντους, ενώ είχε επίσης και 6 ριμπάουντ στο Game 5 κόντρα στους «πράσινους».
Δείτε ΕπίσηςΟι τελευταίες ημέρες της Πομπηίας
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.