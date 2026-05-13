Ο Άταμαν έριξε μπουκάλι με νερό στο παρκέ και δέχθηκε τεχνική ποινή - Ποια ισπανική λέξη του φώναζαν οι οπαδοί της Βαλένθια!

Στα τελευταία λεπτά της δεύτερης περιόδου, ο Εργκίν Άταμαν έριξε μπουκάλι με νερό στο παρκέ της Roig Arena και δέχτηκε αδιαμαρτύρητα την τεχνική ποινή, με τους φίλους της Βαλένθια να ξεσπούν κατά του Τούρκου προπονητή.

Ο Παναθηναϊκός διεκδικεί την πρόκρισή του στο Final Four της EuroLeague κόντρα στη Βαλένθια, η οποία έχτισε διψήφιες διαφορές στο δεύτερο δεκάλεπτο του Game 5.

Στα 3:54 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο Εργκίν Άταμαν έριξε μπουκάλι με νερό στο παρκέ της Roig Arena και δέχθηκε τεχνική ποινή. Όπως μάλιστα μεταφέρθηκε στη μετάδοση της NOVA, ο προπονητής των «πράσινων» φέρεται να ζήτησε συγγνώμη από τους διαιτητές της αναμέτρησης.

Την ίδια στιγμή, οι φίλοι της Βαλένθια, που γέμισαν τη Roig Arena, φώναζαν ρυθμικά «fuera, fuera» προς τον Άταμαν, που αποδίδεται ως «έξω, έξω». Πρόκειται για σύνθημα που χρησιμοποιούν συχνά οι Ισπανοί φίλαθλοι όταν θέλουν να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους ή να διαμαρτυρηθούν.

Σε κάθε περίπτωση, οι γηπεδούχοι έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 35-23.

