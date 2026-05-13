Βαλένθια-Παναθηναϊκός: Στον πάγκο ο Φαρίντ συγκρούστηκε με τον Μπαντιό!
Ο Παναθηναϊκός διεκδικεί την πρόκρισή του στο Final Four της Αθήνας στο Game 5 με τη Βαλένθια (13/5, 22:00), με τον Κένεθ Φαρίντ να αποχωρεί για τον πάγκο μόλις στο 2:13 του αγώνα με τους Ισπανούς!
Ο σέντερ του Παναθηναϊκού συγκρούστηκε γόνατο με γόνατο με τον Μπράνκου Μπαντιό την ώρα που έστηνε το σκριν και σωριάστηκε στο παρκέ. Έπειτα από λίγη ώρα, πέρασε υποβασταζόμενος στον πάγκο του «τριφυλλιού», δίνοντας τη θέση του στον Ματίας Λεσόρ.
Φέτος, ο Αμερικανός σέντερ μετρά 5.9 πόντους και 4 ριμπάουντ σε 34 συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση με τον Παναθηναϊκό.
