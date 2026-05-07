Μάικ Τζέιμς: Τιμωρήθηκε με ποινή τριών αγωνιστικών στο γαλλικό πρωτάθλημα
Ο Μάικ Τζέιμς τιμωρήθηκε με ποινή τριών αγωνιστικών με τη Μονακό να πρέπει να στερηθεί τις υπηρεσίες του στο γαλλικό πρωτάθλημα.
Συγκεκριμένα, ο κορυφαίος σκόρερ της EuroLeague είχε αποβληθεί από το ματς της Μονακό με τη Βιλερμπάν για την 27η αγωνιστική μετά από δύο απανωτές τεχνικές ποινές που δέχθηκε στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης εξαιτίας της συμπεριφοράς του.
Έτσι ο Τζέιμς δεν θα καταφέρει να συμμετάσχει στα παιχνίδια με την Παρί (10/05) και την Μπουλαζάκ (16/05), όπως και τον πρώτο αγώνα των Playoffs του γαλλικού πρωταθλήματος.
Après Juhann Begarin, c'est au tour de Mike James d'être suspendu plusieurs matches. Une @ASMonaco_Basket qui va se retrouver à seulement 6 pros les prochains matches (Mirotic, Diallo et Theis blessé) et cherche un joker en poste 4-5 selon @Nice_Matin.#BetclicELITE pic.twitter.com/79CHyh676Z— Clément Bigois (@ClemBigois) May 7, 2026
