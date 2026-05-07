Ο Μάικ Τζέιμς τιμωρήθηκε με ποινή τριών αγωνιστικών με τη Μονακό να πρέπει να στερηθεί τις υπηρεσίες του στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, ο κορυφαίος σκόρερ της EuroLeague είχε αποβληθεί από το ματς της Μονακό με τη Βιλερμπάν για την 27η αγωνιστική μετά από δύο απανωτές τεχνικές ποινές που δέχθηκε στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης εξαιτίας της συμπεριφοράς του.

Έτσι ο Τζέιμς δεν θα καταφέρει να συμμετάσχει στα παιχνίδια με την Παρί (10/05) και την Μπουλαζάκ (16/05), όπως και τον πρώτο αγώνα των Playoffs του γαλλικού πρωταθλήματος.