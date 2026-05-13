Το... δικό τους χρώμα έδωσαν οι φίλοι της Βαλένθια πριν από το Game 5 στη «Roig Arena» και δη στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Ευτυχία Οικονομίδου

Στη Βαλένθια γνωρίζουν ότι το Game 5 με τον Παναθηναϊκό αποτελεί το... παιχνίδι της σύγxρονης ιστορίας τους καθώς διακυβεύεται η συμμετοχή της ισπανικής ομάδας για πρώτη φορά σε Final Four της Euroleague.

Την ώρα που οι ιθύνοντες της Βαλένθια έχουν προετοιμάσει την «Roig Arena» έχοντας «ντύσει» όλες τις εξέδρες στα πορτοκαλί, οι φίλοι της ομάδας ξεκίνησαν από νωρίς το δικό τους πάρτι έξω από το γήπεδο.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο του Gazzetta, οι Ισπανοί δεν σταμάτησαν να τραγουδούν πολύ πριν μπουν στο γήπεδο, έχοντας κάνει την... δική τους εξέδρα σε καφετέρια κοντά στην «Roig Arena».