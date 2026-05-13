Αυτοί είναι οι 12 παίκτες που επέλεξε ο Εργκίν Άταμαν για το κρίσιμο Game 5 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στη Roig Arena. Μέσα οι Γκριγκόνις και Τολιόπουλος.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Ευτυχία Οικονομίδου

Η κρίσιμη ώρα έφτασε για το μοναδικό Game 5 των φετινών Playoffs της EuroLeague. Η Βαλένθια υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για πέμπτη και τελευταία φορά στη Roig Arena (13/05, 22:00) με στόχο την πολυπόθητη πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Το 2-0 που είχαν υπέρ τους οι «πράσινοι» ανήκει στο παρελθόν, καθώς η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ κατάφερε να ισοφαρίσει τη σειρά στο Telekom Center και να επιστρέψει στο «σπίτι» της για να τα παίξει όλα για όλα.

Εκτός 12άδας έμειναν ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και φυσικά ο Κώστας Σλούκας που έχει παραμείνει στην Αθήνα για θεραπείες.

Στη δωδεκάδα βρίσκονται οι Μάριους Γκριγκόνις και Βασίλης Τολιόπουλος.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: