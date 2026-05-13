Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Η 12άδα των «πράσινων» για το Game 5
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Ευτυχία Οικονομίδου
Η κρίσιμη ώρα έφτασε για το μοναδικό Game 5 των φετινών Playoffs της EuroLeague. Η Βαλένθια υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για πέμπτη και τελευταία φορά στη Roig Arena (13/05, 22:00) με στόχο την πολυπόθητη πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
Το 2-0 που είχαν υπέρ τους οι «πράσινοι» ανήκει στο παρελθόν, καθώς η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ κατάφερε να ισοφαρίσει τη σειρά στο Telekom Center και να επιστρέψει στο «σπίτι» της για να τα παίξει όλα για όλα.
Εκτός 12άδας έμειναν ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και φυσικά ο Κώστας Σλούκας που έχει παραμείνει στην Αθήνα για θεραπείες.
Στη δωδεκάδα βρίσκονται οι Μάριους Γκριγκόνις και Βασίλης Τολιόπουλος.
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού:
- Τι Τζέι Σορτς
- Μάριους Γκριγκόνις
- Τσέντι Όσμαν
- Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις
- Νίκος Ρογκαβόπουλος
- Τζέριαν Γκραντ
- Κέντρικ Ναν
- Ματίας Λεσόρ
- Βασίλης Τολιόπουλος
- Κένεθ Φαρίντ
- Χουάντσο Ερνανγκόμεθ
- Ντίνος Μήτογλου
