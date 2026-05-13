Γιαννακόπουλος σε δικηγόρο που είναι στο ξενοδοχείο του Παναθηναϊκού: «Βρήκες τρόπο να μπω στο γήπεδο»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με story αποθέωσε τον δικηγόρο του λέγοντας πως του βρήκε τρόπο να μπει στο γήπεδο στο Game 5 του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια στην Ισπανία.

Στη Βαλένθια βρίσκεται ήδη ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ενόψει του Game 5 με την Βαλένθια, αν και παραμένει τιμωρημένος από την Euroleague για ένα ακόμα παιχνίδι (Game 5 του Παναθηναϊκού με την ισπανική ομάδα).

Χθες ανέβασε σχετικό story από την Ισπανία λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήλιο και στη Βαλένθια, άντε να δούμε τι θα γίνει...».

Μια μέρα μετά, την Τετάρτη 13 Μάη, δηλαδή την ημέρα του αγώνα ανέβασε ένα video στο story του στο instagram και αποθέωσε τον δικηγόρο λέγοντας του πως του βρήκε τρόπο να μπει στο γήπεδο.

«Αυτό σημαίνει να έχεις δικηγόρο με @ρχ!δι:... Πως μου βρήκες τρόπο να μπω στο ματς σήμερα ρε; Eίσαι ο καλύτερος».

H τιμωρία του Γιαννακόπουλου και πότε δικαιούται να επιστρέψει

Ο Γιαννακόπουλος είχε τιμωρηθεί με ποινή τριών αγωνιστικών και χρηματικό πρόστιμο 10.000 ευρώ για τα όσα συνέβησαν στο Game 2 των Playoffs μεταξύ Βαλένθια και Παναθηναϊκού.

Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού θα μπορέσει να δώσει το «παρών» και στα δύο ματς του Final Four (πάντα σε περίπτωση πρόκρισης του Παναθηναϊκού), αφού η σειρά με τη Βαλένθια οδηγήθηκε σε πέντε ματς και απόψε στο Game 5 είναι το τελευταίο παιχνίδι που εκτίει.