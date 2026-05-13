Χεζόνια: Απάντησε με... μεσαίο δάχτυλο στα social media α λα Φλορεντίνο Πέρεθ σε Ισπανό δημοσιογράφο

Ο Μάριο Χεζόνια ασχολήθηκε με την αντιπαράθεση του Φλορεντίνο Πέρεθ με Ισπανό δημοσιογράφιο ανεβάζοντας φωτογραφία με χειρονομία του προέδρου της Ρεάλ.

Αντιπαράθεση σημειώθηκε μεταξύ Φλορεντίνο Πέρεθ και του Ισπανού δημοσιογράφο, Ρούμπεν Κανιθάρες στη συνέντευξη Τύπου της Ρεάλ Μαδρίτης.

«Το ABC ανήκει στο Vocento. Δημιούργησαν την El Relevo, ήξεραν τι ήταν αυτό, σωστά; Σε συμφωνία με τη La Liga, ξεκίνησαν να δημιουργούν μια ψηφιακή εφημερίδα που, για να συνοψίσουμε, έχασε 25 εκατομμύρια, και όταν η La Liga σταμάτησε να πληρώνει, πήγαν στην Telefónica και την Telecinco για να δουν αν θα πλήρωναν. Ο μοναδικός τους σκοπός ήταν να επιτεθούν στη Ρεάλ Μαδρίτης και στον πρόεδρό της. Και λυπάμαι, γιατί ο πατέρας μου διάβαζε ABC και με είχε εγγράψει πριν από πολλά χρόνια, αλλά τώρα αποφάσισα ότι αύριο θα ακυρώσω τη συνδρομή μου στο ABC για να τιμήσω τον πατέρα μου, ο οποίος θα είναι ευγνώμων. Δείτε τα δύο άρθρα που έγραψαν σήμερα, για μια γυναίκα που δεν ξέρω αν ξέρει κάτι για ποδόσφαιρο ή όχι», είπε ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ρουμπέν Κανιζάρες, δημοσιογράφος του ABC, απάντησε αμέσως στον Φλορεντίνο Πέρεθ: «Ασχολούμαι με τη δημοσιογραφία, δεν επιτίθεμαι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Εσείς επιτίθεστε στη δουλειά μου».

Για να απαντήσει ο Πέρεθ: «Το ABC λέει ότι είπα ότι ήμουν πολύ κουρασμένος πριν από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν γνωρίζω αυτόν τον κύριο. Δεν ξέρω καν αν υπογράφει... Αλλά πώς μπορείτε να το λέτε αυτό; Νταβίντ Σάντσες ντε Κάστρο, είσαι εδώ; Θα ήθελα να σας γνωρίσω και να σας χαιρετήσω. Το ABC δημοσιεύει συνεχώς τέτοιου είδους ιστορίες, χωρίς νόημα. Σηκώνομαι νωρίς και πηγαίνω για ύπνο τελευταίος στην τάξη. Δουλεύω σαν το σκυλί».

Και με το θέμα ασχολήθηκε και ο Μάριο Χεζόνια. Η απάντηση του Κροάτη παίκτη ήταν να δημοσιεύσει στο twitter την εικόνα του προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης να κάνει μια άσεμνη χειρονομία. Να υψώνει το μεσαίο δάχτυλο.