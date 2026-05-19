Ο Τρέι Λάιλς αποκάλυψε πως το... σχέδιο του είναι να μείνει στη Ρεάλ Μαδρίτης, λίγο πριν το Final Four της Euroleague.

Την παραμονή του στη Μαδρίτη και τη Ρεάλ έδειξε ξεκάθαρα ο Τρέι Λάιλς απαντώντας με αυτό τον τρόπο στις φήμες για αποχώρηση του από τη «βασίλισσα». Ο Καναδός πάουερ φόργουορντ δεν έκρυψε την ικανοποίηση του για τις συνθήκες που έχει συναντήσει στη Μαδρίτη, ενώ εξήγησε πως πρόθεση του είναι να μείνει στην ομάδα και τη νέα σεζόν, λίγο πριν φτάσει στην Αθήνα για το μεγάλο ραντεβού της Euroleague στο T-Center.

Πριν ταξιδέψει με τη Ρεάλ για να αγωνιστεί στο Final Four της Euroleague στο Telekom Center Athens αναφέρθηκε ευθέως στην παραμονή του στον σύλλογο.

«Νιώθω υπέροχα. Έχω βγει έξω στην πόλη, έχω βιώσει την εμπειρία και έχω γνωρίσει τους οπαδούς, έχω κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Είναι μια υπέροχη πόλη για να ζεις. Είναι ένας υπέροχος σύλλογος για να είσαι μέρος του. Το να μείνω εδώ είναι το σχέδιό μου αυτή τη στιγμή» δήλωσε ο Τρέι Λάιλς πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για να προσγειωθεί στην Αθήνα.

Σχετικά με την ευκαιρία να ζήσει την εμπειρία του να παίξει στο Final Four, είπε: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Γι' αυτό ήρθα εδώ, για να βρεθώ σε θέση να παίξω στο Final Four. Έχουμε παίξει αρκετά καλά αυτή τη σεζόν για να φτάσουμε εκεί, οπότε είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε και είναι πραγματικά συναρπαστικό».

Στην περίπτωσή του, ίσως χρειαστεί να παίξει κάποια λεπτά λόγω τραυματισμών των Γουόλτερ Ταβάρες και Άλεξ Λεν στη θέση του σέντερ, εξήγησε: «Είναι μια αναντιστοιχία για την άλλη ομάδα, και είμαι πολύ ικανός να κρατηθώ και να αμυνθώ σε μεγαλύτερους παίκτες. Το έχω κάνει πριν από χρόνια, οπότε είναι κάτι με το οποίο νιώθω πολύ άνετα».

Όσο για τον ημιτελικό εναντίον της Βαλένθια, υπογράμμισε: «Αυτή θα είναι η έβδομη φορά που θα παίξουμε εναντίον τους φέτος, οπότε γνωριζόμαστε αρκετά καλά. Περιμένω έναν δύσκολο αγώνα. Όλα τα παιχνίδια που έχουμε παίξει ήταν πολύ σκληρά και ανταγωνιστικά, οπότε ξέρουμε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Τους αρέσει να παίζουν σε υψηλό ρυθμό, οπότε θα είναι ένα παιχνίδι με γρήγορο ρυθμό».

