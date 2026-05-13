Η πρόσφατη συνέντευξη Τύπου του Φλορεντίνο Πέρεθ ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων λόγω της υποτιμητικής συμπεριφοράς του απέναντι στη δημοσιογράφο της εφημερίδας ABC, Μαρία Χοσέ Φουεντεάλαμο.

Ο ισχυρός άνδρας της Βασίλισσας, ενοχλημένος από την κριτική που ασκήθηκε στον σύλλογο, σχολίασε απαξιωτικά ένα συγκεκριμένο δημοσίευμα, λέγοντας: «Δείτε για παράδειγμα τα άρθρα της ABC... Το ένα είναι γραμμένο από μια γυναίκα που δεν ξέρω καν αν γνωρίζει τίποτα από ποδόσφαιρο».

Η δήλωση αυτή, που χαρακτηρίζεται ως βαθιά σεξιστική και αλαζονική, δεν έμεινε αναπάντητη από την πλευρά της ρεπόρτερ. Η Φουεντεάλαμο, μέσα από ένα άρθρο της με τον τίτλο «Είμαι αυτή η γυναίκα για την οποία μιλάει ο Φλορεντίνο», έδωσε μια αφοπλιστική απάντηση στον πρόεδρο των Μαδριλένων.

🔵 Yo soy esa mujer de la que habla Florentino



✒️@MFuentealamo escribe en ABC después de que el presidente del Real Madrid haya dicho en referencia a su artículo: «Una mujer que no sé si sabe algo de fútbol»



Η δημοσιογράφος εξέφρασε την έκπληξή της για το γεγονός ότι ο πρόεδρος μιας από τις μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου επέλεξε να στοχοποιήσει προσωπικά μια δημοσιογράφο που δεν καλύπτει καν το αθλητικό ρεπορτάζ, απλώς επειδή εξέφρασε τη γνώμη της για τις εξελιξεις στην ομάδα.

«Ναι, κύριε Πρόεδρε, αυτή ακριβώς είμαι. Μια γυναίκα, που… τι σημασία έχει τι ξέρω για το ποδόσφαιρο; Ξέρω όμως τη ζημιά που προκαλείται έξω από το Μπερναμπέου. Γιατί εδώ δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο. Και τώρα είμαι εγώ αυτή που αναρωτιέται αν εσείς αυτό το ξέρετε ή όχι», απάντησε στην ανάρτησή της.

Η ίδια έκανε σαφές πως η ουσία της κριτικής της δεν αφορούσε το κομμάτι της τακτικής, αλλά τη γενικότερη επιρροή και τις κακές συμπεριφορές που βγαίνουν προς τα έξω από την ομάδα το τελευταίο διάστημα, σημειώνοντας πως το ζήτημα δεν είναι αν εκείνη ξέρει από ποδόσφαιρο, αλλά αν ο ίδιος ο Πέρεθ αντιλαμβάνεται τη ζημιά που προκαλεί στη Ρεάλ Μαδρίτης μέσω αντίστοιχων σεξιστικών σχολίων.