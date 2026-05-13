Αποθέωση Σλούκα για Βέσελι: «Γιαν φίλε μου, πολύ τυχεροί που ζήσαμε στην εποχή σου»

Ο Κώστας Σλούκας αποθέωσε τον καλό του φίλο, Γιαν Βέσελι που αποσύρεται από το μπάσκετ στο τέλος της σεζόν.

Ο Γιαν Βέσελι ανακοίνωσε την Τρίτη πως θα σταματήσει το μπάσκετ στο τέλος της σεζόν όταν τελειώσει τις υποχρεώσεις του με τη Μπαρτσελόνα. Ο Κώστας Σλούκας που είναι καλός φίλος με τον Τσέχο και έχει εξαιρετικές σχέσεις μαζί του τον αποθέωσε στο instagram, ανεβάζοντας αρκετές φωτογραφίες. Aρκετές από τις κοινές διακοπές με τις οικογένειες τους.

Συνυπήρξαν στη Φενέρ από το 2015-μέχρι το 2020 με Ομπράντοβιτς στον πάγκο με κορυφαία στιγμή το τρόπαιο της Euroleague το 2017.

«Γιαν, φίλε μου, νιώθω πολύ τυχερός που είχα την ευκαιρία να παίξω μαζί σου και να σε γνωρίσω. Αποτελείς παράδειγμα σπουδαίου παίκτη, εξαιρετικού συμπαίκτη και σπουδαίου φίλου! Η μπασκετική σου καριέρα είναι αξιοθαύμαστη, όμως τα καλύτερα έρχονται τώρα. Εύχομαι η επιτυχία να σε ακολουθεί και στα επόμενα βήματα της ζωής σου. Ήμασταν όλοι πολύ τυχεροί που ζήσαμε στην εποχή σου!», έγραψε.