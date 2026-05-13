Τρομερή αισχροκέρδια ενόψει Βαλένθια-Παναθηναϊκός: Μέχρι και 400 ευρώ πωλούνται τα διαρκείας

Τρελές τιμές στο Game 5 (13/5, 22:00, Νovasports Prime, live Gazzetta) της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, με τους κατόχους εισιτηρίων των Ισπανών να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την τεράστια ζήτηση.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει μέχρι τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός θα παλέψει στα playoffs και το Game 5 με Βαλένθια (13/5, 22:00, Νovasports Prime, live Gazzetta). Όποιος νικήσει στην Ισπανία θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας.

Πάντως ορισμένοι θέλουν να επωφεληθούν από την τρέλα που υπάρχει για το ματς και παρατηρείται τρομερή αισχροκέρδια. Σύμφωνα με την Las Provincias, κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας πωλούν τα εισιτήρια τους στην... μαύρη αφορά και οι τιμές φτάνουν μέχρι και τα 400 ευρώ.

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως οι τιμές ξεκινούν από τα 180 και φτάνουν μέχρι και τα 400 που είναι η υψηλότερη τιμή

Η Roig Arena θα είναι γεμάτη και ορισμένοι πατάνε πάνω στη ζήτηση, θέλοντας να καρπωθούν ένα ποσό πολύ παραπάνω από την αξία του εισιτηρίου. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ποτέ ξανά στο παρελθόν στην ομάδα της Βαλένθια. Σπάνια φαινόμενα για την ομάδα της Ισπανίας.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν είχε κατάφέρει να σπάσει την έδρα των Ισπανών και να φύγει με προβάδισμα δύο νικών στη σειρά (0-2), αλλά το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ απάντησει στα break με το ίδιο νόμισμα και ισοφάρισε (2-2). Όλα θα κριθούν στο πέμπτο παιχνίδι.