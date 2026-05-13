Η ώρα της αλήθειας έφτασε για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στη Βαλένθια για το Game 5, με τη συγκέντρωση να αποτελεί τη λέξη-κλειδί σε όλη την αποστολή.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Ευτυχία Οικονομίδου

Υπάρχουν κάποια παιχνίδια με χαρακτήρα «ο θάνατος σου, η ζωή μου» και κάπως έτσι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εύκολα το Game 5 της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό στην επιβλητική Roig Arena.

Μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό το «κόσμημα» του αθλητισμού, που θα χαρούμε να την εξερεύνησουμε στο πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν, μέχρι το επόμενο φυσικά. Ο Παναθηναϊκός δίνει τη «μάχη» της ζωής του και είναι φτιαγμένος γι' αυτά τα ματς, εξάλλου το έκανε σαφές και ο Κέντρικ Ναν στις δηλώσεις του πριν την αναχώρηση της ομάδας. «Είναι το Game 5, τι άλλο θα μπορούσαμε να ζητήσουμε; Στα τελευταία δύο Final Four πήραμε την πρόκριση στο πέμπτο παιχνίδι και νιώθουμε έτοιμοι. Θα είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι, μία μάχη και είμαστε έτοιμοι. Είμαι αρκετά ενθουσιασμένος, ζω για αυτά τα παιχνίδια».

Αν κάτι είναι δεδομένο είναι πως το τριφύλλι κουβαλάει ένα τεράστιο «πρέπει». Ένα «πρέπει» από την αρχή της σεζόν που οφείλεται στη φιλοξενία του φετινού Final Four κι αφού κατάφερε να φτάσει στην πηγή, θέλει να πιει και νερό, όμως όλα θα κριθούν σε 40 αγωνιστικά λεπτά.

Το mentality

O Παναθηναϊκός αποφάσισε να ταξιδέψει στη Βαλένθια απερίσπαστος από οποιονδήποτε εξωγενή παράγοντα και απόλυτα προσηλωμένος στον στόχο του. Εξάλλου, είδε πώς είναι το να βάζεις... τρικλοποδιά στον εαυτό σου έχοντας το προβάδισμα και μην καταφέρνοντας να καθαρίσεις τη σειρά στην έδρα σου, οπότε έπαθε κι έμαθε!

Ο Εργκίν Άταμαν και οι παίκτες του έκαναν μόνοι τους το ταξίδι στην ισπανική πόλη χωρίς φιλάθλους στο τσάρτερ ακριβώς για τον λόγο ότι δεν ήθελαν τίποτα να τους αποσπάσει την προσοχή κι αυτό ήταν διάχυτο στην ατμόσφαιρα από την πρώτη στιγμή που έφτασαν στο αεροδρόμιο μέχρι και την άφιξη στη Βαλένθια.

Λιγομίλητοι, σοβαροί και συγκεντρωμένοι στον στόχο τους, ενώ και ο ίδιος ο Άταμαν στις δηλώσεις του τοποθετήθηκε «γήινα» μακριά από οποιαδήποτε φλυαρία. «Είδα πως έχουν βάλει τρεις σπουδαίους διαιτητές σε αυτό το ματς. Αυτοί είναι οι πιο επιτυχημένοι της σεζόν και είναι λογικό η διοργάνωση να επιλέξει αυτούς. Δεν θέλουμε να σφυρίξουν υπέρ μας. Θέλουμε ένα δίκαιο ματς και η ομάδα που θα παίξει καλύτερα να κερδίσει. Εμπιστεύομαι τους τρεις διαιτητές, διότι ήταν σωστοί και στα ματς που κερδίσαμε και σε αυτά που χάσαμε. Τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στο παιχνίδι. Αν χάσουμε, τίποτα δεν θα έχει να κάνει με τους διαιτητές και αν κερδίσουμε, η Βαλένθια δεν θα έχει κάτι να πει κι εκείνη. Αυτοί οι τρεις διαιτητές θα προσπαθήσουν να κάνουν το καλύτερο», τόνισε στις δηλώσεις του ζητώντας το αυτονόητο. Δικαιοσύνη και ίσους όρους.

Να υπογραμμιστεί κάπου εδώ, ότι ο Κώστας Σλούκας δεν ακολούθησε την ομάδα στη Βαλένθια για να συνεχίσει τις θεραπείες του, γεγονός που έχει διπλή ερμηνεία. Πρώτον, όλοι στο «πράσινο» στρατόπεδο δεν αντιμετωπίζουν πανηγυρικά τον πέμπτο... τελικό και δεν ταξιδεύουν στην Ισπανία γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως θα πανηγυρίσουν μία πρόκριση. Εξάλλου, η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ έχει καταθέσει εδώ και καιρό τα διαπιστευτήριά της και άπαντες γνωρίζουν τόσο την ποιότητά της, αλλά και το πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει. Από την άλλη, ο ηγέτης του Παναθηναϊκού μπορεί να μην είναι σωματικά στο πλευρό της ομάδας, αλλά είναι πνευματικά και ψυχικά δουλεύοντας στο σώμα του για το καλό όλου του συνόλου προκειμένου να είναι έτοιμος για το Final Four στο σπίτι του. Γιατί το πιστεύει...

Οι εξωαγωνιστικοί παράγοντες

Πολύς ντόρος έχει γίνει γύρω από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και την ενδεχόμενη παρουσία του στην Roig Arena. Ο ισχυρός άντρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει τιμωρηθεί, ως υπότροπος από την τιμωρία του Final Four στο Άμπου Ντάμπι, από τη EuroLeague με τρεις αγωνιστικές μακριά από τα γήπεδα. Τιμωρία που θα λήξει στο Final Four της Αθήνας.

Το όνομά του έγινε πρώτο θέμα στα ισπανικά μέσα με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και αστυνομική κινητοποίηση να αναφέρεται για να μην επιτραπεί η είσοδος στον μεγαλομέτοχο του τριφυλλιού. Συγκεκριμένα η «Marca» έγραψε: «Οι εργαζόμενοι που εργάζονται στις εισόδους του Roig Arena, ειδικά εκείνοι που βρίσκονται στην είσοδο VIP, στις πόρτες πρόσβασης στο VIP box ή στην περιοχή VIP , θα αυξήσουν την επιτήρηση για να αποτρέψουν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από το να εισέλθει στο στάδιο σε περίπτωση που επιχειρήσει να μπει στον χώρο παρά την κύρωση».

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ταξίδεψε στη Βαλένθια και είναι λογικό να θέλει να βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας του, ειδικά στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν. Εξάλλου, όπως έχει ειπωθεί πολλές φορές τη φετινή χρονιά, αν κάποιος εξαιρείται της κριτικής για την αστάθεια του Παναθηναϊκού φέτος είναι εκείνος. Εκείνος που έκανε ό,τι περνάει από το χέρι του για να δυναμώσει ουσιαστικά η ομάδα με ενίσχυση από πρωτοκλασάτους παίκτες.

Όλη η νοοτροπία του Παναθηναϊκού στο ταξίδι προς τη Βαλένθια για το πέμπτο ματς συνοψίζεται στη λέξη «συγκέντρωση». Οι «πράσινοι» πρέπει να παραμείνουν απερίσπαστοι από εξωαγωνιστικά συμβάντα και να θυμιθούν την ομάδα εκείνη που τις προηγούμενες δύο σεζόν οδηγήθηκε ξανά σε Game 5. Την ομάδα εκείνη που πριν δύο χρόνια έραψε το έβδομο αστέρι στη φανέλα της στο Βερολίνο, εξάλλου δεν έχουν αλλάξει πολύ οι πρωταγωνιστές από τότε.

Τα «όπλα» τα έχει ο Παναθηναϊκός και το κίνητρο είναι αδιαμφισβήτητο. Μένει να φανεί αν θα αποτελέσει την τρίτη ομάδα που καταφέρνει να προκριθεί σε Game 5 με μειονέκτημα έδρας μετά τον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε. Παράλληλα, όταν λέμε να τριτώσει το... καλό μεταφράζεται και ως η πολυπόθητη τρίτη σερί εκτός έδρας νίκη κόντρα στη Βαλένθια. Ίδωμεν...